زلزال بقوة 6 درجات يضرب شرق تايوان

قال المعهد الأمريكي لرصد الزلازل صباح الإثنين، إن زلزالا بقوة 6 درجات ضرب الساحل الشرقي لتايوان.

وتسبب الزلزال في اهتزاز المباني لفترة وجيزة في العاصمة تايبيه، لكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار.

وذكر مكتب الأرصاد الجوية أن الزلزال القوي كان على عمق 6.8 كيلومتر، وكان مركزه في مقاطعة هوالين، وهي منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة من الجزيرة، بحسب ما أوردته ”أسوشيتد برس“.

وأمكن الشعور بالزلزال في جميع أنحاء تايوان.

وتقع تايوان بالقرب من تقاطع لوحين تكتونيين وهي عرضة للزلازل.

وقتل أكثر من 100 شخص في زلزال جنوب تايوان عام 2016، بينما قتل زلزال بقوة 7.3 درجة أكثر من 2000 شخص في عام 1999.