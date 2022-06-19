إقامة حفل زفاف لقط وقطة في اليمن بحضور شهود ومعازيم

شهدت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، حدثا فريدا من نوعه الأحد، حيث أقدم مجموعة من الشبان على إثامة حفل زفاف لقط قطة.

وتداول نشطاء يمنيون على نحو واسع مقاطع فيديو توثق حفل الزفا الفريد من نوعه، والذي شهد حضور مأذون وشهود ومعازيم.

ويظهر المقطع، شخصاً يتلو عقد زواج بين قط وقطة انتهى بالتوقيع عليه وأخذ بصمة القطين.

وبحسب شهود عيان، اقتحمت أطقم عسكرية تابعة لشرطة مديرية المعلا السبت، حيا سكنيا يقطنه الشبان الذين أقاموا حفل الزفاف الفريد من نوعه.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية فإن الشرطة اقتحمت الحي بهدف اعتقال الشباب الذين نظموا الفعالية وحضروا حفل الزفاف الذي اقيم في حي الدكة بمديرية المعلا بالعاصمة المؤقتة عدن.

ولم تسفر عملية الاقتحام عن اعتقال أي شخص، حيث لم تستطع الشرطة كشف هوية الشبان الذين ظهروا في المقطع المثير للجدل.

وعلق الناشطون على مقطع الفيديو بشكل ساخر، حيث وصف حساب على تويتر باسم علي، الواقعة بالغريبة قائلا “ في واقعة غريبة، نظمت مجموعة أشخاص في مدينة عدن اليمنية، حفل عقد قران زواج قط وقطة بحضور مأذون وشهود ومعازيم. ضجة في اليمن بعد عقد قران قط وقطة وتداول نشطاء يمنيون مقطع فيديو مرئي للواقعة، أظهر شخصاً يتلو عقد زواج بين قط وقطة انتهى بالتوقيع عليه وأخذ بصمة القطين“.

في واقعة غريبة، نظم مجموعة أشخاص في مدينة عدن اليمنية، حفل عقد قران زواج قط وقطة بحضور مأذون وشهود ومعازيم. ضجة في اليمن بعد عقد قران قط وقطة وتداول نشطاء يمنيون مقطع فيديو مرئي للواقعة، أظهر شخصاً يتلو عقد زواج بين قط وقطة انتهى بالتوقيع عليه وأخذ بصمة القطين pic.twitter.com/dWc87A1UE2 — Ali (@Ali48270960) June 19, 2022

فيما رأى حساب باسم ”سلطان“ أن المقطع يعبر عن طيبة أهل اليمن قائلا “ لو تلف العالم ماتلقى اطيب من اهل اليمن“.

لو تلف العالم ماتلقى اطيب من اهل اليمن

نظم مجموعة أشخاص في مدينة عدن اليمنية، حفل عقد قران زواج قط وقطة بحضور شهود ومعازيم. وأقيم الحفل الصغير الذي تم بمشاركة عدد من الجيران والمحيطين في مديرية المعلا. #نمران_يكشف_عبدالله_الصالح#ساحة_الإرادة #طلاق_فوز_الفهد pic.twitter.com/r64EL1WM2d — ســلطـان (@sss3sss3sss3) June 17, 2022

ليرد عليه حساب باسم ”صوت الأمة“ بالقول ”طيبين ما اختلفنا بس شدخل زواج قطه بقط بالطيبه لو يطلع بكره واحد يزوج بعوض مع بعوضه تضحكون عليه طبعا وهؤلاء اللي يسووفنه سفاهه وقلة عقل وناس فاضيه“.

طيبين ما اختلفنا بس شدخل زواج قطه بقط بالطيبه لو يطلع بكره واحد يزوج بعوض مع بعوضه تضحكون عليه طبعا وهؤلاء اللي يسووفنه سفاهه وقلة عقل وناس فاضيه — صوت الامه 1M (@F16kwe) June 18, 2022

ويأتي المقطع الساخر، في ظل أوضاع معيشية صعبة يواجهها سكان عدن، تتمثل بتراجع مستوى الخدمات وارتفاع أسعار المواد الأساسية والمحروقات.

ورأى نشطاء أن المقطع الساخر ياتي في إطار التنفيس عما يواجهه سكان عدن من مصاعب حياتية وأوضاعا اقتصادية زاد من حدتها الرفع المستمر لأسعار الوقود التي وصلت إلى مستويات قياسية مؤخرا حيث وصل سعر غالون البنزين سعة 20 لترا في المحطات التجارية التابعة للقطاع الخاص إلى 25800 ريال (نحو 23 دولارا).