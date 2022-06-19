في حفل زفافهما.. عريس يركل عروسه على وجهها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو غريبا، أظهر رجلا يركل عروسته خلال حفل زفافهما.

وأظهر مقطع الفيديو عريسا في لندن يؤدي رقصة مع عروسه خلال حفل زفافهما، بعد تأدية عهود الزواج المتعارف عليا.

غير أن الأمور سرعان ما ساءت بين العروسين بعد أن قام العريس بركل عروسه من غير قصد أثناء أداء رقصة الزفاف.

وكانت العروس في الفيديو جالسة في منتصف حلبة الرقص مرتدية فستان زفافها الأبيض، بينما كان العريس يؤدي الرقصة من أجلها، وبينما كان العريس يحاول تمرير ساقه من فوق رأس العروس، ضرب وجهها دون قصد.

وأدى ذلك إلى وقوع العروس من كرسيها على الأرض، فيما أسرع العريس لمساعدة عروسه.