مشهد مؤثر لشاب سعودي وثق فرحته بالتخرج أمام قبر والده

وثق أحد الخريجين من الكلية العسكرية في السعودية فرحته، بمقطع فيديو مؤثر حاز على عدد كبير من المشاهدات.

وأظهر المقطع الذي تداوله نشطاء سعوديون على مواقع التواصل، الشاب وهو يحمل شهاداته فرحا، قاصدا قبر والده ليبشره بخبر تخرجه.

وقال الشاب السعودي مخاطبا قبر والده وعلامات التأثر بادية على وجهه “ كنت أتمنى أن تكون موجودا معي في هذا اليوم، وأن تفتخر بي“.

وأوضح الشاب أن والده كان فرحا به لأنه سيتخرج عسكريا، إلا أن القدر لم يمهله، حيث توفي قبل أن يرى هذا اليوم، مشيرا إلى اليوم الذي سيفرح به والده قد أتى وحتى لو كان تحت الثرى.

وحاز مقطع الفيديو على عدد كبير من المشاهدات، وسط تعليقات أشادت بالشاب وبحبه وإخلاصه لوالده، مبينين أن من السنة تبشير القريب حتى إن كان ميتا.

وعبر حساب باسم جورجيوس على تويتر معبرا عن مقدار تأثره بالمقطع “ في حال لم تبكي اليوم عسكري يوثق فرحته بتخرجه أمام قبر والده رحمه الله“.

فيما قال حساب باسم ريان المبيريك ”جزاكم الله خير جميعًا.. والله يحلل الجميع.. بس الي حاب اقوله استغلو كل دقيقه مع اهلكم امك ابوك قبل يجي يوم تندم على كل ساعة راحة وانت مو معاهم“.

حساب آخر نشر مقطع فيديو يبدو أنه للشاب ذاته يظهر فيه وهو يقبل قدم أمه قائلا إن الجنة تحت أقدام الأمهات.

وعلق الحساب على المقطع بالقول ”اعرفه هذا الشخص واعرف اهله ونعم فيهم والله يرحم ابوه ويخلي له اميمته“.