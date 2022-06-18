ترامب يعلق على سقطة بايدن بفيديو ساخر

علق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على واقعة سقوط الرئيس جو بايدن عن الدراجة الهوائية السبت، بنشر فيديو ساخر على منصة ”تروث سوشل“.

ويظهر الفيديو، ترامب وهو يلعب القولف ليسدد ضربة اتجهت صوب بايدن ما تسبب بسقوطه عن الدراجة الهوائية.

وتعرض بايدن لحادث سقوط خلال قيادة دراجته الهوائية، صباح السبت، لكنه لم يصب بأذى.

وأظهر فيديو، وزعه البيت الأبيض، الرئيس الأمريكي البالغ 79 عاما ينهض مباشرة بعد سقوطه ويقول، ”أنا بخير“.

ووقع الحادث عندما كان بايدن يمارس رياضة ركوب الدراجة الهوائية مع زوجته جيل قرب المنزل الذي يقضيان فيه عطلهما في ”ريهوبوث بيتش“ في ديلاوير، وخلال توجهه للتحدث إلى بعض الأشخاص الذين تجمعوا لالتقاط الصور له.

وقال البيت الأبيض إنه لا حاجة لرعاية طبية.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض طلب عدم نشر اسمه إن الرئيس “ بخير. ويتطلع لقضاء باقي اليوم مع أسرته“.

وكان بايدن ظهر في وقت سابق وهو يركض متوجها إلى سلم الطائرة التي أقلته إلى المنزل الذي يقضي فيه إجازته، في محاولة ربما لمحو الصورة التي يروجها خصومه عن أنه لا يتسم بلياقة صحية جيدة.

وكان الرئيس الأمريكي تعرض في عدة مواقف سابقة للتعثر أثناء صعوده الطائرة الرئاسية، كما ظهر في عدة مواقف وهو فاقد للتركيز.

لكن تعثره هذه المرة يأتي متزامنا مع استطلاع جديد للرأي في الولايات المتحدة، أظهر أن شعبيته، تشهد تراجعًا غير مسبوق، فيما قال أكثر من ثلثي المواطنين إن ”بلادهم تسير في الاتجاه الخاطئ“.

وذكر الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة ”سافولك“ الأمريكية ونشر أمس الجمعة، أن ”شعبية بايدن، تراجعت إلى نحو 39%“، ما يعكس استبيانًا كئيبًا آخر للرئيس وسط ارتفاع حاد في التضخم وأسعار البنزين.

وأفاد أن نحو 47% من الذين استطلعت آراؤهم قالوا إنهم ”لا يوافقون بشدة“ على ”أداء بايدن كرئيس“، مقارنة مع 44% في استطلاع نشر في شباط/فبراير الماضي، بحسب ما أوردت صحيفة ”ذا هيل“.

وقالت الصحيفة إن ”16% فقط من المستجيبين، قالوا انهم يوافقون على أداء بايدن، فيما اعتبر نحو 71% من الأمريكيين الذين شملهم الاستطلاع أن الولايات المتحدة تسير في الاتجاه الخاطئ“.

”ويعتقد 16% فقط أن بلادهم تسير في الاتجاه الصحيح“، بحسب الاستطلاع ذاته.

ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن ”شعبية بايدن وصلت إلى أقل من 40% في عدد من استطلاعات الرأي الأخيرة“، بما في ذلك استطلاع لـ“رويترز“ و“إيبسوس“ نُشر الأسبوع الجاري، وسجل أدنى مستوى له على الإطلاق.

وأظهرت استطلاعات الرأي أيضًا أن ”نسبة تأييد بايدن تراجعت للأسبوع الثالث على التوالي، ما يشير إلى شهر صعب للرئيس، الذي يواجه تحديات في ارتفاع التكاليف المعيشية“.