انطلاق مهرجان مراكش للضحك بعد عامين من التوقف

انطلق مهرجان مراكش للضحك، يوم الأربعاء، في دورته العاشرة، بمدينة مراكش المغربية، بعد عامين من التوقف بسبب جائحة كورونا.

ويحتفل المهرجان هذا العام بالذكرى العاشرة لتأسيسه، ويتضمن أنشطة وعروضا ساخرة باللغتين العربية والفرنسية، تحت إدارة وإشراف مؤسسه الفنان والمنتج المغربي الفرنسي جمال دبوز.

وتم افتتاح معرض للصور الفوتوغرافية بهذه المناسبة، تحت عنوان ”مراكش للضحك 10 سنوات مضت“، للمصور المغربي المتخصص في المشاهير لعيد ليزيد.

ونظم حفل الافتتاح بالمعلمة التاريخية قصر البديع وسط مراكش، وستقدم عروضه من طرف المجموعة الكوميدية المغربية ”ايموراجي“، بقيادة الفنان طاليس.

وتضم مجموعة ”ايموراجي“ عددا من الأسماء المعروفة في المغرب، مثل رشيد رفيق، وفدوى طالب، إضافة مواهب جديدة في مجال الكوميديا مثل أحمد يوناني، وعبد المنعم الصفريوي، الذين احتضنهم برنامج ”نادي جمال دبوز للكوميديا“، وهو برنامج تلفزيوني لتقديم المواهب في مجال الكوميديا، أنتجه جمال دبوز لأول مرة على قناة ”كانال+“ الفرنسية عام 2006.

وسيشهد يوما الـ17 و18 من حزيران/ يونيو الجاري، عروضا باللغة الفرنسية، يقدمها كوميديون من مختلف مناطق العالم، مثل كيف ادامز، وميشيل يون، وأحمد سلا، ووحيد بوزيدي وغيرهم.

ويحضر العروض ضيوف مشاهير من عالم السياسة والفن والرياضة والإعلام.

وسيتم نقل عروض المهرجان مباشرة على قناتي 2M المغربية وM6 الدولية.

وعادة ما تحقق عروض المهرجان مشاهدات كبيرة طيلة العام على يوتيوب، الأمر الذي دفع إدارة المهرجان قبل ستة أشهر لإطلاق قناة خاصة بالمهرجان على المنصة.

وصاحب فكرة مهرجان مراكش الدولي للضحك، هو الفنان المغربي الفرنسي جمال دبوز، وهو من مواليد عام 1975 في باريس من أبوين مغربيين. وتعرض لحادثة أودت بحياة صديقه وأفقدته ذراعه اليمنى في سن 14.

وكان لهذا الماضي تأثير كبير عليه، حيث أصبح بعد نجوميته الكبيرة، نشطا جدا في العمل الاجتماعي الذي يهدف إلى مساعدة الشباب، خصوصا أبناء المهاجرين، على تنمية مواهبهم والابتعاد عن الانحراف.