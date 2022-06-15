القلق والغموض وعدم الثقة.. عوامل تبعد الكثيرين عن متابعة الأخبار

يفضل قسم كبير جدًا من عامة الناس تجنب متابعة الأخبار من منطلق اعتبارهم أنها تسبب لهم القلق والإحباط، كتلك المتعلقة بجائحة كوفيد-19، والحرب الأوكرانية، والأزمات الاقتصادية، على ما أظهرت دراسة نشرت اليوم الأربعاء.

وتمثل نتائج الدراسة تحديًا فعليًا للشركات العاملة في قطاع الإعلام، إذ إن الموضوعات التي يعتبرها الصحفيون من الأكثر أهمية، كالأزمات السياسية والنزاعات الدولية والجائحات، ”تبدو بمثابة عامل منفر لبعض الأشخاص“، على ما يلاحظ نيك نيومان، المعد الرئيس للدراسة التي أجراها معهد ”رويترز“.

ويستند هذا التقرير السنوي الذي يتمحور على الإعلام الرقمي إلى استطلاعات رأي أجرتها شركة ”يوغوف“ عبر الإنترنت، وشارك فيها 93 ألف شخص من 46 بلدًا.

ونظمت استطلاعات الرأي هذا العام في نهاية كانون الثاني/يناير وأوائل شباط/فبراير، ثم أُجري استطلاع آخر في نيسان/أبريل شارك فيه خمسة آلاف شخص من خمسة بلدان (المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، ألمانيا، بولندا والبرازيل) لاستكمال الاستطلاعات السابقة، مع أخذ الحرب الأوكرانية التي اندلعت في شباط/فبراير في الاعتبار.

وفي المجموع، أشار أربعة أشخاص من كل عشرة خضعوا للاستطلاع (38%) إلى أنهم يمكن أن يتجنبوا عمدًا متابعة الأخبار.

أما العام 2017، فبلغت نسبة من امتنع عمدًا عن الاطلاع على الأخبار 29%.

وفي غضون خمسة أعوام، تضاعفت هذه النسبة في البرازيل (54%)، المملكة المتحدة (46%)، أما في فرنسا فزادت لتصبح 36% بعدما كانت 33% العام 2019، و29% في العام 2017.

وهذه الرغبة في تفادي الأخبار أو أقله اختيار متابعة جزء منها، أتت مرتفعة بنسب أقل في دولتين من شمال أوروبا، إذ تبلغ في فنلندا والدنمارك 20%، أما في اليابان فتصل إلى 14%.

ولتبرير قرارهم، يقول نحو نصف المستطلعين (43%) الذين يتجنبون متابعة الأخبار إنهم مشمئزون من تكرارها وتحديدًا تلك المرتبطة بالجائحة أو بالتطورات السياسية.

”قلق“

ويؤكد أكثر من ثلث المستطلعين (36%) أن هذه الأخبار تؤدي إلى شعورهم بالإحباط (تحديدًا لدى أولئك الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا، وكذلك في المملكة المتحدة والولايات المتحدة).

ويقول بريطاني يبلغ 27 عامًا، لم يُذكَر اسمه في التقرير: ”أتجنب عمدًا كل ما يدفعني للشعور بالقلق أو يؤثر سلبًا على يومياتي“، مضيفًا ”أحرص على تجنب قراءة الأخبار المرتبطة بالوفيات والكوارث“.

في المقابل، قال 17% من المستطلعين الذين يتجنبون متابعة الأخبار إن هذه الممارسة قد تدفعهم للدخول في نقاشات يفضلون تجنبها، أما 16% من الأشخاص فأكدوا أن الاطلاع على الأخبار يثير شعورًا بالعجز لديهم.

بالإضافة إلى ذلك، يتفادى 8% (من بينهم نسبة كبيرة من الشباب) الأخبار لاعتبارهم أنها معقدة لدرجة عدم قدرتهم على فهمها.

ويرى الباحثون أن هذه النتائج قد تحفز وسائل الإعلام على ”استخدام لغة أبسط وشرح الأخبار المعقدة بشكل أفضل“.

ويعتبر 29% من الأشخاص الذين يتجنبون متابعة الأخبار أنها متحيزة ولا يثقون بمضمونها.

ويظهر الاستطلاع المُجرى لعام 2022 عمومًا انخفاضًا في نسبة الأشخاص الذين يثقون بوسائل الإعلام، بعدما كانت شهدت هذه الأرقام انتعاشًا العام الماضي (42% من المستطلعين يثقون بها مقابل 44% العام 2021).

وبينما تضم فنلندا أكبر نسبة من المستطلعين الذين يثقون بوسائل الإعلام (69%)، سُجلت النسبة الأدنى منهم في الولايات المتحدة وسلوفاكيا (26%)، أما في فرنسا، فاقتصرت نسبة مَن يثق بالإعلام على 29% فقط.

ويؤكد التقرير أخيرًا أن الشباب يتخلون بشكل متزايد عن وسائل الإعلام التقليدية، ويطلعون على المعلومات عبر منصات التواصل الاجتماعية، من بينهما ”تيك توك“ مثلًا.

يشار إلى أن معهد ”رويترز“ للصحافة هو مركز تابع لجامعة أكسفورد البريطانية.