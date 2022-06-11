من أجل زواج ناجح .. لا تجبر الشريك على تغيير نفسه

لن أغير قيمي من أجلك، ولا أذواقي، ولا أنسى احتياجاتي. أريد فقط أن أشاركك مساحاتك وأيامك.. وأن أكبر وأنمو بجانبك.

لن أتغير من أجلك، سوف أكبر معك. قد تفاجئ هذه الجملة الكثير منا. يتصور كثير من الناس ويتقبلون فكرة أن بناء علاقة بين الزوجين والحفاظ عليها يتطلب أن يتخلى أحد الزوجين عن أشياء معينة في حياته، بل أكثر من ذلك، ”للتكيف“ مع مزاج شريك حياتنا يجب علينا أن نغيّر بعضًا من جوانبنا الشخصية.

لن ننكر مطلقًا ”أن الحياة مع شريك“ والحفاظ على علاقة مستقرة ودائمة أمرٌ يتطلب أحيانًا الاضطرار إلى التخلي عن أشياء معينة، ومع ذلك فكل شيء له حدود. منذ اللحظة التي يجب أن نتغير فيها نفقد شيئًا من كياننا، ونخلق فراغًا.

إذا غيرتُ قيمي أو هواياتي أو طبعي من أجلك فأنا لم أعد على طبيعتي، ومن ثم فإن الشخص الذي تقول إنك تحبه سيكون انعكاسًا مزيفًا عن نفسه، لا أساس له من الصحة ولا شكل له.

إذا كان هناك مبدأ واحد واضح لا جدال فيه عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على العلاقة، فهو أنه يجب ألا نسمح أبدًا بانتهاك حقوقنا وقيمنا، فهذا ما يميزنا، بل أكثر من ذلك، لا يجب أن تطلب من الشخص الذي تحبه أن ”يتغير“ من أجلك، لكي يتكيف مع احتياجاتك. شيء من هذا القبيل سيكون في الواقع ابتزازًا عاطفيًا غير مبرر. دعونا نرى هذا بمزيد من التفصيل مع تقرير موقع nospensees.

النمو الفردي ونمو الشريكين

يجب أن نبدأ بتوضيح أمر أساسي: العلاقات بين الشريكين ليست كيانات ثابتة وغير قابلة للتغيير. لا أحد غافل عن كل شيء يدور من حولنا، وعن العلاقات الاجتماعية الموازية، وعن سياق العمل والأسرة والاحتياجات الشخصية..

يندرج الشريكان طبيعيًا في سياق عملية التغيير المستمر، حيث يكون من الضروري تحديث الروابط وفقًا للمواقف الجديدة والسنوات التي تمر، لذلك هناك أحيانًا ”نحن“ مقابل ”أنا“.

إحدى المشاكل التي لا مفر من أن نواجهها هي الحاجة إلى مواءمة النمو الشخصي مع نمو الشريكين. في علاقة صحية وسعيدة تتحد الدائرتان وتترابطان، بأي طريقة؟ كل عضو يحترم ويفهم ويضمن للشخص الذي يحبه مساحاته الشخصية لكي ينمو ويكبر وحتى يكون على طبيعته.

لعلنا نقول إن هذه العملية في الواقع مفارقة غريبة. في الواقع إذا عملنا كل يوم من أجل أن نكون وحدة في وئام، مع الالتزام والحميمية فسنتيح لأنفسنا بالفعل الاستمرار في أن نكون كيانين مستقلين قادرين على إثراء أنفسنا بفرديتهما لجلب الحكمة والسعادة الداخلية للشريك.

مسألة نمو وليس تغييرا

يتعلق الأمر في النهاية بتعزيز النمو الفردي لكل فرد من الشريكين، مع العلم أنه من خلال هذا التصرف فإننا نعزز التوازن الداخلي واحترام الذات والرضا الشخصي، بحيث يُحفظ كل هذا في النهاية في ”صندوق الشريكين العائلي“.

لا حاجة لإجبار الشخص الذي تحبه على التغيير. إذا طلبت منه، على سبيل المثال، أن يكون أقل انفتاحًا، وأن يكون أقل انخراطًا في الشؤون الاجتماعية، وأن يحاول قضاء المزيد من الوقت في المنزل أكثر من الخارج، فسأغذي بالتالي إحباطه وأنتهك مصالحه.

ما الفائدة بالنسبة لي في تعميق ضيقه وشعوره بالانزعاج من خلال أنانيتي؟ لا أحد يستطيع أن يغيّر نفسه ”بالقوة“ حتى يتأقلم مع فراغاتك أو نواقصك، فالغاية المثلى هي البناء والنمو والمضي قدمًا.. لا تفرض الفيتو على شريكك أبدًا.

بالمضي قدمًا معك أجد نفسي

الحب الناضج هو أساس العلاقات الصحية. إنه حب واع قادر على احترام الآخر وحبه كما هو، دون الرغبة في إجباره على التغيير. ربما يجب أن ندرك أيضًا الحاجة إلى تطوير العلاقات التي يعلمنا فيها هذا النضج أن المخاوف الشخصية وانعدام الأمن هي التي تولد دائمًا الحاجة للسيطرة على الآخر.

”آمل في أن يغير الشخص الآخر هذا الجانب من شخصيته؛ لأنني بهذه الطريقة أتأكد من أنه لن يتركني، وأنه سيستمر في التلاؤم معي“، لكن الناس ليسوا ألغازًا.. نحن لسنا أجزاء منفصلة مع الالتزام بالتوافق التام مع بعضنا البعض. خطوطك العريضة ليست مضطرة لأن تتطابق مع خطوطي بالضرورة، وعيوبك ليست مضطرة بالضرورة لأن تمتلئ بفضائلي.

يجب أن نبدأ في إدراك أننا جميعًا في الواقع مخلوقات غير كاملة تبحث عن كائنات غير كاملة لتتقدم معها جنبًا إلى جنب وتنمو من يوم لآخر. ستستمر هذه العملية الرائعة بلا شك مدى الحياة، ولكن في سياق هذا النمو المستمر سوف ننمو بشكل فردي، وسنصبح أكثر حكمة على المستوى الشخصي عندما ننمو كشريكين.

الحب هو في الواقع انشغال دائم بالحياة، وبحث مستمر من أجل تنمية أنفسنا، وفي نفس الوقت القلق بشأن نمو من نحبهم، فكل هذا سوف يقع أيضًا علينا.