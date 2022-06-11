"ييما".. منصة جزائرية تحدث "ثورة رقمية" في المغرب العربي والشرق الأوسط

تحمل المنصة الرقمية الجديدة ”ييما“، المخصصة حصريا للأفلام والأفلام الوثائقية من العالم العربي والشرق الأوسط، والتي تم إطلاقها في 9 يونيو الجاري، الكثير من المؤشرات على أنها ستكون ريادية في تقنية البث المباشر في المغرب العربي والشرق الأوسط، وفق ما ذكرته مجلة ”جون أفريك“ الفرنسية.

ونقلت المجلة، في تقرير لها، عن مخرجين جزائريين كانوا وراء الإشراف على انطلاق هذه المنصة التي تتزامن مع اقتراب الذكرى الستين لاستقلال الجزائر، قولهم إن العديد من الأفلام والأفلام الوثائقية والمسلسلات ستكون متاحة، على الأرجح في العام المقبل، على المشروع الرقمي الجديد المتمثل في منصة ”ييما“.

وأضافت المجلة أنها في نهاية عام 2021 التقت الشابات الثلاث اللاتي يقفن وراء فكرة المشروع، حيث كانت حملة التمويل الجماعي التي تهدف إلى مساعدتهن على وشك الانتهاء.

ونقل تقرير جون أفريك عن المخرجة ليا الطيب، إحدى الشابات المؤسسات: ”لقد وصلنا إلى ضعف الهدف الذي وضعناه لأنفسنا من خلال حملة لدعم مشروع ”ييما“، أي أكثر من 12 ألف يورو، وهو ما يتيح لنا اليوم الانطلاق بشروط جيدة، لكن قبل كل شيء، لقد كلفتنا هذه العملية الكثير من الجهد والتحديات“.

أما فيما يتعلق بالجمهور المستهدف، فمن الواضح الأخذ بعين الاعتبار أن أكثر من 90 % من الأشخاص الذين ساهموا في التمويل الجماعي لمشروع ”ييما“ يعيشون في فرنسا، بحسب التقرير.

وقالت المخرجة الجزائرية: ”لقد قدم لنا الجمهور الكثير من التعليقات حول الأفلام التي يرغبون في العثور عليها على منصة البث المباشر الجديدة، وأكدوا اهتمامهم بعرض يتناسب مع الأحداث الجارية.“

وتبدو الاستجابة لتطلعات ورغبات المتابعين هي أحد الأهداف المعلنة للمؤسسات الثلاث للمنصة الرقمية، واللاتي لا يرغبن فقط في تقديم كتالوج للأفلام ولكن تنظيمها حسب الموضوع والغرض والنوع، لدعم مستخدمي الإنترنت وتسهيل اختياراتهم.

وبحسب التقرير ذاته، سيتم تسليط الضوء في كل مرة على موضوع معين، أما عند إطلاق المشروع فقد اختارت المنصة الاحتفال بالذكرى الستين لاستقلال الجزائر من خلال تخصيص أول اختيار لها لصانعي الأفلام من هذا البلد، لذلك سيجد زوار المنصة تسعة أفلام روائية، معظمها حديث، وخمسة أفلام وثائقية.

وتقول إحدى المخرجات الجزائريات المساهمات في إطلاق المنصة: ”الهدف ليس أن تكون شاملا بل أن يكون لديك عرض انتقائي، سنستحضر من خلال الأعمال المقدمة من قبل منصة ”ييما“ الاستقلال والعشرية السوداء للجزائر وغيرها من الأحداث الفارقة في تاريخ البلاد.

وفضلا عن ثراء العروض بأفلام جديدة، ما بين 5 و 10 شهريا، وذلك بفضل دعم المؤسسات، كشف التقرير أن الموقع يقدم حتى الآن خدمة تأجير الأفلام فقط (ما بين 2.99 يورو و 4.99 يورو لمدة 48 ساعة)، ولكنه يأمل في تقديم عرض اشتراك سريع يمكن مقارنته مع عروض رئيسية؛ لأن الهدف المعلن، في البداية، هو الحفاظ على المتابعين.