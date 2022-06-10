سنية حبوب.. رائدة الطب النسائي في لبنان التي يحتفي بها غوغل

احتفى محرك البحث غوغل، اليوم الجمعة، بالطبيبة اللبنانية الراحلة سنية حبوب، التي يصادف اليوم العاشر من يونيو/حزيران ذكرى تخرجها في كلية الطب في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتعد حبوب أول عربية تتخرج في كلية الطب النسائية في تخصص النساء والتوليد في جامعة بنسلفانيا الأمريكية، وتعد رمزا ملهما كواحدة من رائدات مهنة الطب في لبنان.

ولدت الدكتورة سنية حبوب في العام 1901 لوالد لبناني يدعى مصطفى حبوب كان يعمل تاجرا للجلود، أما والدتها فكانت تركية تدعى عادلة الجزائري، وهي التي وقفت وراء تعليم ابنتها رغم كونها أمية.

بدأت الدكتورة سنية حبوب رحلتها التعليمية بالالتحاق بالكلية الأمريكية للبنات في العاصمة اللبنانية بيروت، ثم حاولت الالتحاق بالجامعة الأمريكية في بيروت والتي لم تكن حينذاك تقبل النساء في صفوف الدارسين، لتنطلق إلى الولايات المتحدة وتلتحق بكلية بنسلفانيا النسائية التي تخرجت فيها، العام 1931.

ووفق موقع البوابة اللبناني، فقد فتحت الدكتورة سنية حبوب عيادة خاصة عقب عودتها من الولايات المتحدة إلى العاصمة اللبنانية بيروت، وكانت تقدم خدماتها بالمجان للنساء اللواتي لا يستطعن تحمل تكاليف العلاج، كما تطوعت للعمل مع عدة منظمات خيرية.

وبحسب الموقع ذاته، فقد تزوجت الدكتورة سنية حبوب من الصحفي اللبناني محمد النقاش ولديها منه ابنتان.

وفي العام 1982 كرمت الحكومة اللبنانية الطبيبة سنية حبوب بميدالية الاستحقاق الصحية، كما أطلقت اسمها على أحد شوارع العاصمة بيروت بعد نحو 50 عاما في العمل الطبي.

توفيت الدكتورة سنية حبوب في العام التالي 1983، عن عمر ناهز 82 عاما، وبعد نحو 40 عاما وضع محرك البحث غوغل صورتها على صفحته الرئيسية تقديرا لجهودها.