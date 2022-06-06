بقيادة جديدة.. هل تنجح "سي أن أن" في تجاوز عام سيئ؟

بعد نحو شهر من ولايته كرئيس جديد لشبكة ”سي أن أن“ الأمريكية بدأ كريس ليخت في ترك بصماته على شبكة الأخبار التي تعمل على مدار 24 ساعة، والتي ورثها الشهر الماضي من رئيسها السابق المعروف جيف زوكر.

وحتى الآن، فإن عقيدة ليخت تتركز على التغيير من فترة زوكر ليشمل ”ضجيجا أقل ومزيدا من التميز ومضاعفة الجهود للوصول إلى المشاهدين من جميع القطاعات.“

ووفقا لصحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية يعد تشغيل الشبكة ”تحديا جديدا للرئيس الجديد، وهو منتِج يبلغ من العمر 50 عاما لم يسبق له أن قاد مؤسسة كبيرة، مثل سي أن أن“.

وقالت الصحيفة ”يتساءل بعض صحفيي سي أن أن، عن ما إذا كان بإمكان ليخت التنقل عبر شبكة إخبارية عالمية مترامية الأطراف بعد عام سيئ.“

زلات اخلاقية

ولفتت الصحيفة إلى أنه في كانون الأول/ ديسمبر، طردت الشبكة المذيع كريس كومو بسبب زلات أخلاقية؛ ما أدى إلى إجراء تحقيق أدى في النهاية إلى عزل زوكر في شباط/ فبراير الماضي بسبب علاقة غير معلنة مع زميلة في العمل.

وأشارت إلى أنه في نيسان/ أبريل، قام مالكو الشبكة الجدد ”وورنر ديسكافري“ بإغلاق منصة البث المباشر ”CNN +“ بعد أسابيع من ظهورها للمرة الأولى بقيمة 300 مليون دولار مضيفة أنه في اليوم ذاته، أعلن ليخت في أول خطاب رسمي لموظفي الشبكة عن احتمال تسريح مئات العمال.

وقالت الصحيفة ”يقوم ليخت الآن بتمزيق كتيب القواعد بأسلوب إدارة يختلف بشكل ملحوظ عن سابقيه“ لافتة إلى أنه أبلغ موظفيه في أول يوم له ”أنا لست هنا لأتعمق في ثنايا اتخاذ القرارات التحريرية اليومية“.

عدم التدخل

وتابعت الصحيفة ”أن نهجه المتشدد في عدم التدخل في التغطيات الصحفية وتصريحاته الكاسحة بأن سي أن أن سوف ”تتحدى الفلسفة التقليدية لأخبار شبكات الكابل“ ، جعلت المتشككين يرغبون في الحصول على إرشادات أكثر تحديدا.“

ولفتت الصحيفة إلى أن ليخت على علم بالنقد الموجه إليه، مشيرة إلى أنه كتب في مذكرة على مستوى غرفة التحرير يوم الخميس قائلا ”سأتخذ قرارات أبطأ مما قد يرغب البعض“. وأضاف ليخت ”أعلم أن هذه المنظمة مرت بتغير هائل على مدار الأشهر الأربعة الماضية، وهذا هو السبب في أنني أتعامل مع هذه العملية ببطء وبشكل مدروس.“

واعتبرت الصحيفة أن إحدى نقاط التركيز المبكرة هي البرمجة الصباحية، وهي ساحة يعرفها ليخت جيدًا من خلال الإشراف على برنامج ”Morning Joe“.

تلفزيون الصباح

وذكرت أن ليخت أبلغ المعلنين في الشبكة أنه يريد ”تعطيل“ تلفزيون الصباح“ ويعتقد أن العرض الرئيس للشبكة ”اليوم الجديد“ الذي ابتكره زوكر يفتقر إلى هوية واضحة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ليخت يريد أيضًا تجديد قائمة برنامج ”ليلة الأحد“ وتقديم برنامج حواري جديد من مذيع ”فوكس نيوز“ السابق كريس والاس، بالإضافة إلى برنامج جديد لمجلة إخبارية طويلة.

وقالت ”من الواضح أن ليخت عازم على استعادة المشاركة الحزبية على الهواء، إذ قال للمعلنين الشهر الماضي ”في الوقت الذي تهيمن فيه التطرفات على أخبار القنوات الفضائية، سنسعى إلى السير في طريق مختلف.“

وفي اجتماع عُقد اخيرا في واشنطن مع المنتجين والصحفيين، قال ليخت إنه يريد جذب المزيد من الجمهوريين والمحافظين في العروض السياسية التلفزيونية لتقديم نطاق أوسع من وجهات النظر وفقا للصحيفة.

وأوضحت الصحيفة أن أغلب المنتجين والصحفيين في ”سي أن أن“ اعتادوا انتظار تعليمات زوكر المحددة خلال فترة عمله كرئيس للشبكة.

إدارة تفصيلية

وقالت ”يعتبر ليخت أقل ميلًا إلى الإدارة التفصيلية، وهو نهج يتوافق مع فلسفته المنتجة في الوظائف السابقة… وقد أخبر ليخت مساعديه أنه يفضل تمكين نائبيه من اتخاذ القرارات، حتى لو حدثت أخطاء في بعض الأحيان.“

وأضافت ”الصحافة على الهواء ليست سوى جانب واحد من دور ليخت الجديد… يجب عليه أيضًا التأكد من أن الشبكة تجني المال… ومع انخفاض التقييمات لشبكات الكابل، أخبر ليخت زملاءه أن تعزيز سمعة سي أن أن كمجموعة إخبارية عادلة سيساعد في جذب المعلنين الكبار.“