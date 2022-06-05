مفاجأة في المصعد.. هندي يعثر على ربع مليون دولار في دبي

كشفت السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة عن حادث نادر حين سلم مقيم هندي مبلغا ضخما عثر عليه في مصعد البناية التي يقطن بها إلى الشرطة.

وفي التفاصيل، فقد عثر موظف هندي على حقيبة تحوي مليون درهم (أكثر من ربع مليون دولار) في مصعد البناية التي يقطن بها في إمارة دبي، لبقوم بالتوجه مباشرة لمركز الشرطة لتسليم النقود.

ووفق ما ذكرت صحيفة الإمارات اليوم المحلية، فقد بين مدير مركز شرطة البرشاء في دبي العميد عبدالرحيم بن شفيع أن الرجل لم يتردد في اتخاذ القرار المناسب وتوجه إلى المركز لتسليم النقود، مدركا أن صاحبها يبحث عنها بالتأكيد، وربما لا يتذكر أنه نسيها في المصعد.

وبحسب الصحيفة، فقد ”حرص مدير مركز البرشاء على تكريم المقيم الأمين، مؤكدا أن تصرفه يعكس القيم النبيلة التي يعتز بها المجتمع الإماراتي بجميع شرائحه وفئاته، كما أن التكريم يأتي في إطار اهتمام إدارة المركز بتحفيز الجمهور على المساهمة كشركاء في تحقيق الأهداف الإستراتيجية لشرطة دبي، وفي مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار“.

ويعيش في الإمارات ملايين المقيمين من جنسيات مختلفة، تأتي الجالية الهندية كأكثرهم عددا، تليها الجالية الباكستانية، فالبنغالية، وغيرها من الجنسيات الآسيوية، والأوروبية، والأفريقية.