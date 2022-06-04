وفاة "غربر بيبي" الأصلية عن 95 عاما

قالت شركة غربر على موقع إنستغرام إن آن تيرنر كوك، المعروفة باسم طفلة غربر الأصلية، توفيت عن 95 عامًا.

وكتبت الشركة في منشور يوم الجمعة: ”غربر حزينة للغاية لوفاة آن تيرنر كوك، الطفلة الأصلية، التي تم رسم وجهها ليصبح شعار غربر الشهير منذ أكثر من 90 عامًا“.

ولم تذكر الشركة سببا للوفاة.

وقالت غربر: ”قبل سنوات عديدة من أن تصبح أماً ومعلمة وكاتبة غير عادية، استحوذت ابتسامتها وفضولها المعبر على القلوب في كل مكان وستستمر في العيش كرمز لجميع الأطفال“.

وبحسب ”أن بي سي نيوز“ كانت كوك تبلغ من العمر 5 أشهر عندما رسمت الفنانة دوروثي هوب سميث وجه طفلها الكروبي في رسم بالفحم تم تقديمه لاحقًا إلى مسابقة كانت غربر تنظمها لحملة تسويقية وطنية لأغذية الأطفال.

حققت الصورة نجاحًا كبيرًا لدرجة أنها أصبحت علامة تجارية للشركة في عام 1931. وقد تم استخدامها في جميع عمليات التعبئة والتغليف والإعلان منذ ذلك الحين.

لكن هوية طفلة غربر ظلت سرية خلال العقود التالية، مما أثار شائعات وتخمينات دفعت الكثيرين للاعتقاد بأن همفري بوغارت وإليزابيث تايلور كانا الوجه في الشعار المميز للغاية.

ولم يتم الكشف عن أن كوك هي طفلة غربر حتى أواخر السبعينيات.

نشأت لتصبح معلمة لغة إنجليزية في تامبا بولاية فلوريدا، ثم أصبحت لاحقًا روائية غامضة.

وقالت غربر في منشور التعزية: ”نعرب عن أعمق تعازينا لأسرة آن ولأي شخص كان له الحظ في التعرف عليها“.