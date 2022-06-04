اليونان.. اتساع حرائق الغابات قرب أثينا والبدء بعمليات إجلاء

قال مسؤول في فرق الإطفاء إن حريق غابات استعر في ضواحي أثينا يوم السبت مهددا منازل وخطوط كهرباء.

واستعر الحريق، وفقا لوكالة ”رويترز“ بفعل رياح قوية ثم انتشر بسرعة في أنحاء منحدرات جبل هايميتوس التي تشرف على العاصمة اليونانية، مرسلا أعمدة من الدخان الكثيف فوق الضواحي الجنوبية.

وبدأت سلطات الحماية المدنية في عمليات إجلاء احترازية في بعض أجزاء منطقتي فولا وجليفادا اللتين تبعدان نحو 20 كيلومترا عن وسط أثينا.

وقال مسؤول فرق الإطفاء الذي طلب عدم نشر اسمه ”الرياح شديدة للغاية، ولدينا أضرار في عدد قليل من المنازل وبعض السيارات، ولا توجد إصابات“.

وقالت فرق الإطفاء إن أكثر من مئة من أفرادها، تعاونهم ست طائرات إطفاء و4 طائرات هليكوبتر، يكافحون الحريق الذي اندلع بعد انتصاف النهار في ضاحية جليفادا إحدى ضواحي أثينا.

وأعلنت إدارة الدفاع المدني في اليونان أن حرائق الغابات تشتعل في الغطاء النباتي بإحدى الضواحي الجنوبية في أثينا، اليوم السبت، الأمر الذي أدى إلى إخلاء العديد من المنازل.

وذكرت وكالة ”فرانس برس“ أنه تم استدعاء نحو 72 من رجال الإطفاء و20 سيارة إطفاء وفريقين أرضيين مدعومين بست طائرات لرش الماء وثلاث مروحيات وخزانات مياه محلية.

وأدت الرياح العاتية إلى تمدد النيران باتجاه المنازل الواقعة على أطراف منطقة بانوراما فولاس، ما تسبب في إجلاء السكان.

وأظهرت محطة تلفزيون ”Ant1“ رجال الشرطة وهم يخبرون الناس أن عليهم المغادرة.

وقال جيانيس كونستانتاتوس، الذي يرأس مجموعة الحفاظ على جبل إيميتوس القريب، ”الوضع صعب للغاية والرياح لا تساعد“ في عملية الإطفاء.

وأضاف لوكالة أثينا للأنباء ”الأجواء خانقة ونعاني صعوبة في التنفس“.

وفي الصيف الماضي، تسببت أخطر موجة حارة تشهدها اليونان منذ عقود، وألقت السلطات باللوم فيها على تغير المناخ، في تدمير أكثر من 100 ألف هكتار من الغابات والأراضي الزراعية.

وفي مواجهة الحرائق التي اجتاحت اليونان الصيف الماضي، أرسلت دول عدة خصوصا الأوروبية منها تعزيزات مع عربات ومعدات.