كاليفورنيا.. أول ولاية أمريكية تسمح باستخدام تكسي دون سائق

أصدرت ولاية كاليفورنيا الأمريكية قرارا يسمح بإطلاق خدمات أسطول من سيارات الأجرة الذاتية القيادة لنقل الركاب في شوارع مدينة سان فرانسيسكو، لتصبح أول ولاية أمريكية تطبق التقنية بشكل عملي بعد محاولات كثيرة لشركات حاولت إدراج المركبات الذاتية القيادة على طرقها المزدحمة.

وأعطى مجلس كاليفورنيا للشؤون العامة الموافقة بالإجماع لصالح شركة ”كروز“ المملوكة لشركة صناعة السيارات الأمريكية ”جنرال موتورز“، لإطلاق خدمة سيارات الأجرة دون سائق.

وأصدر المسؤولون الموافقة على الرغم من القلق المتعلق بالأمان نتيجة عدم قدرة سيارات شركة ”كروز“ على السماح بصعود ونزول الركاب في الأماكن المخصصة، ما يتطلب من مركباتها أن تقف في صف ثان على مسارات الطريق.

وتتألف الخدمة مبدئيا من 30 سيارة كهربائية، مخصصة لنقل الركاب في الأماكن الأقل ازدحاما في مدينة سان فرانسيسكو، من الساعة 10 مساء حتى 6 صباحا، بشرط عدم وجود ضباب أو مطر.

وتحد هذه الشروط من احتمالات تسبب السيارات الذاتية القيادة بضرر للملكيات أو إصابات أو وقوع ضحايا، ويستطيع المسؤولون أيضا تقييم عمل التقنية قبل إطلاقها بالكامل والسماح لها بالتوسع.

وكانت شركتا ”كروز“ و“وايمو“، أطلقتا بالفعل خدمة نقل الركاب ذاتيا في بعض أجزاء سان فرانسيسكو، لكن بشرط وجود سائق بشري في حال حصول خطأ في التقنية، لكن الآن، أخذت شركة ”كروز“ الإذن بإطلاق السيارات الذاتية دون أي سائق بشري في المركبة، وهو ما كانت تسعى إليه شركات تقنيات وصناعة السيارات العديدة خلال العقد الأخير.

وبإمكان المركبات الذاتية القيادة تخفيض تكلفة النقل، وتقليل حوادث المرور والوفيات الناتجة عن السائقين المتهورين، ويشجع الداعمون للتقنية الجديدة انتشارها في جميع المدن، إلا أن بعض خبراء النقل نصحوا مجلس الشؤون العامة في كاليفورنيا أن يتحركوا بحذر.

وقال مدير قسم النقل في كاليفورنيا ريان روسو: ”نتوقع فوائد عديدة للمركبات الذاتية القيادة لم تُثبت بعد، وبعض الادعاءات لا تمتلك أساسا من الصحة“، وفقا لموقع ”تك إكسبلور“.

وكانت شركة ”أوبر“ الأمريكية تهدف إلى تشغيل 75 ألف سيارة ذاتية القيادة لنقل الركاب على الطرق بحلول 2019، وتشغيل أساطيل من سيارات الأجرة في 13 مدينة بحلول 2022، لكن الشركة باعت قسم القيادة الذاتية إلى شركة ”أورورا“ الأمريكية 2020، وما تزال تعتمد على السائقين البشريين.

ووعد المدير التنفيذي لشركة ”تيسلا“ للسيارات الكهربائية، أن تُشغل الشركة أسطولا من سيارات الأجرة الذاتية القيادة نهاية 2020، لكن ذلك لم يحصل، وما يزال أيلون ماسك يعد بحصول ذلك.