السعودية تطلق برنامج تدريب جديدًا لإعداد 1000 شاب وفتاة للعمل في مجال الفضاء

كشفت الهيئة السعودية للفضاء، اليوم الجمعة، عن برنامج تدريبي جديد يستهدف تهيئة وإعداد مزيد من الشبان والفتيات الملمين بقطاع الفضاء وعلومه بالتزامن مع سعي الرياض لتصبح لاعبًا عالميًا في صناعة الفضاء مع تعزيز الآفاق لأجيال من السعوديين.

وقالت الهيئة الحكومية إن برنامجها التدريبي الجديد يحمل اسم ”مدار“، ويستهدف عبر عدة مسارات ودورات تدريبية نظرية وعملية، رفع مستوى المعرفة بقطاع الفضاء وعلومه لألف متدرب ومتدربة من مختلف التخصصات العلمية من حديثي التخرج، والمهتمين بقطاع الفضاء والعاملين فيه.

وأضافت الهيئة، في بيان، أن البرنامج يضم 3 مسارات رئيسة، هي، مسار ”مدار الفضاء المتخصص“ الذي يتكون بدوره من مسارين فرعيين، هما مسار ”الأقمار الصناعية“ ومسار ”الفضاء العام“، وسيتم تقديمهما على مدار 5 أسابيع لكلٍّ منهما.

كما يشمل البرنامج مسار ”مدار المعرفة“ للدورات التدريبية القصيرة والذي يستمر لمدة 5 أيام لكل دورة، ومسار ”مدار ألفا“ لتدريب المدربين، وتصل مدته إلى أسبوعين.

وأسست السعودية هيئة الفضاء، في العام 2018، للإشراف على إستراتيجية تستهدف تطوير قطاع الفضاء في المملكة، وتعزيز قدراتها في مجالات البحث والتطوير والابتكار في القطاع الذي تهيمن عليه الدول الكبرى، مثل: الولايات المتحدة، والصين، وروسيا.

وافتتحت الهيئة العام الماضي، مخيمًا علميًا وترفيهيًا يستهدف الشبان والفتيات والأطفال من الفئة العمرية بين 7 و16 عامًا لتهيئتهم للعمل في قطاع الفضاء عبر دورة تدريبة تستهدف تعريفهم بعلوم الفضاء، وممارسة أنشطة رياضية بطريقة تفاعلية مرتبطة بتمارين رواد الفضاء.

كما أعلنت الهيئة، العام الماضي، عن بدء استقبال طلبات الراغبين من الجنسين، في الانضمام لبرنامج ابتعاث حكومي ممول بالكامل، لدراسة 3 تخصصات تتعلق بالفضاء في أفضل 30 جامعة عالمية لمرحلتي البكالوريوس والماجستير.

ويقدم برنامج الابتعاث للطلاب والطالبات المقبولين فيه، بعثة علمية كاملة تشمل تكاليف الدراسة، والضمان المالي، والتأمين الصحي، ومصاريف المعيشة للطالب ومرافقيه، ما يسهل على الطالبات السفر للدراسة برفقة أزواجهن أو إخوانهن أو حتى آبائهن.

وتضم قائمة الجامعات المستهدفة في ذلك البرنامج الذي ينتهي بتوظيف المبتعثين، أسماء مؤسسات تعليمية عريقة في الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا، واليابان، مثل: جامعات ”هارفرد“ و ”كامبردج“ و ”السوربون“.

ويقول القائمون على هيئة الفضاء، إن تلك البرنامج والمبادرات التعليمية والتدريبية والتحفيزية، تستهدف بناء رأس المال البشري الوطني ليكون رافدًا أساسًا لصناعة الفضاء، وتعزيز الميزة التنافسية للمملكة.