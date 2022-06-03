تقرير: بوتين يقيم مهرجان جمباز لعشيقته ألينا كاباييفا رغم الحرب

ذكرت وسائل إعلام روسية أن الرئيس فلاديمير بوتين أمر بإقامة مهرجان جمباز لعشيقته لاعبة الجمباز ألينا كاباييفا، على الرغم من الحرب التي تخوضها قواته في أوكرانيا المجاورة.

ونقلت مجلة ”نيوزويك“ الأمريكية، الخميس، عن وسائل إعلام روسية قولها إن ”مهرجان ألينا“ ، الذي تبثه قناة ”روسيا –1“ التلفزيونية الموالية للكرملين، حدث وطني ”مليء بالحنين إلى زمن الاتحاد السوفيتي.“

وأشارت إلى أن المئات من الأطفال ولاعبي الجمباز أدوا رقصات وأغانيَ على خشبة المسرح، والتي شملت بعض الأغاني الأكثر وطنية في زمن الاتحاد السوفيتي.

وقالت صحيفة ”ديلي بيست“ الأمريكية: ”يبدو أن مهرجان الجمباز الذي بدأ، مؤخرا، في روسيا مليء بالأشياء المفضلة لدى بوتين، بما في ذلك الحنين إلى الاتحاد السوفييتي والاحتفاء بعشيقته المشهورة ألينا كاباييفا التي تمت تسمية هذا المهرجان على شرفها“.

ووفقا للمجلة، يبدو أن المهرجان هو الثاني الذي يقام العام الجاري على شرف كاباييفا التي حضرت حدثا مماثلا في أواخر نيسان/أبريل الماضي.

وقالت المجلة: ”ظهرت كاباييفا وهي مرتدية شريط القديس جورج الأسود والبرتقالي تخليداً لذكرى قدامى المحاربين في الجبهة الشرقية خلال الحرب العالمية الثانية.. ثم ظهرت كاباييفا بعد ذلك واقفة أمام الكاميرا بخلفية مليئة باللونين الأسود والبرتقالي المخطط على شكل حرف Z، وهو الحرف الذي أصبح رمزًا لدعم الغزو الروسي لأوكرانيا.“

وفي تصريحات في موسكو خلال ”مهرجان ألينا“ في نيسان الماضي، أشادت كاباييفا البالغة من العمر 38 عامًا، والمعروفة في روسيا باسم ”السيدة الأولى في الظل“، بالجيش الروسي، وبدا أنها ربطت الانتصار السوفييتي على ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية بالأحداث الجارية في أوكرانيا.

ولفتت المجلة إلى أنه نادرا ما تظهر كاباييفا، التي يشاع أن لديها أربعة أطفال من الرئيس الروسي، على التلفزيون الروسي، مشيرة إلى أن بوتين لم يعترف علنًا أبدًا بأن لديه أي أطفال منها، في حين نفى الكرملين التقارير الغربية عن إنجاب كاباييفا عام 2015.

ويُعتقد أن كاباييفا، الحائزة على الميدالية الذهبية الأولمبية في الجمباز الإيقاعي وعضو سابق في البرلمان الروسي، اختفت منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير، بحسب المجلة التي قالت إنه في آذار/مارس الماضي تم تقديم عريضة عبر الإنترنت لطردها من محل إقامتها في سويسرا.

وأوضحت أن كاباييفا لم تكن في البداية مدرجة في قائمة حلفاء بوتين الذين خضعوا لعقوبات دولية بعد بدء الحرب، لكنها أُضيفت إلى قائمة العقوبات الأمريكية والبريطانية في نيسان.

وفي أوائل الشهر الماضي، ذكرت تقارير أن الاتحاد الأوروبي أدرج اسم كابييفا في قائمة الأشخاص المقربين من بوتين الذين ستتم إضافتهم إلى قائمة عقوبات الدول الأعضاء، في حين أضافتها كندا إلى قائمة العقوبات في نفس الأسبوع.

وألينا كاباييفا هي السياسية وقطب الإعلام ولاعبة الجمباز السابقة، و“عشيقة“ بوتين السرية وأم بعض أبنائه إن صحّت الشائعات المنتشرة حولها.

ولطالما كان الزعيم الروسي شخصية ذات خصوصية، إذ كان يتجاهل الرد على الأسئلة الموجهة له بخصوص حياته الخاصة.

وبالرغم من ذلك، نفى بكل وضوح وجود أي علاقة عاطفية له مع ألينا كاباييفا.

في أولمبياد سيدني عام 2000، كلفها خطأ غير عادي وقعت فيه أثناء تأديتها لحركات رياضية في حلقة الجمباز ثمناً باهظاً (تركتها الحادثة تسقط متدحرجة على الأرض) ففازت بالميدالية البرونزية فقط.

وبعد مرور أربع سنوات، أصبح أداؤها أفضل في أثينا وعادت إلى موسكو بالميدالية الذهبية.

وبحلول موعد تقاعدها من الرياضة، كانت قد فازت بـ 18 ميدالية في بطولات دولية و 25 ميدالية في بطولات أوروبية، بالإضافة إلى ميدالياتها الأولمبية.

ومثل الرياضيين الروس الآخرين، لم تفلت من وصمة تعاطي المنشطات، وخسرت ميدالياتها في بطولة عام 2001 بعد أن ثبت تعاطيها مادة محظورة.

انتقلت للعمل في مجال السياسة، حيث شغلت مقعداً في مجلس النواب الروسي في الفترة بين 2007-2014 مع حزب ”روسيا الموحدة“ الحاكم.

وفي عام 2014 أصبحت رئيسة مجموعة الإعلام الوطنية، التي تمتلك حصصاً كبيرة في جميع وسائل الإعلام الروسية الحكومية الرئيسية تقريباً.

وليس معروفاً متى كان اللقاء الأول لها مع بوتين، لكن ليس غريباً أن تلتقي لاعبة أولمبية رائدة في بلد ما برئيسها.

وتوجد صورة تجمع بوتين بألينا تعود إلى عام 2001، عندما منحها بوتين وسام الصداقة؛ وهو أعلى وسام شرف في روسيا.

وذكرت صحيفة سويسرية أن كاباييفا أنجبت طفلين في عيادة خاصة بالقرب من بحيرة لوغانو، الأول في عام 2015، والثاني في عام 2019.

لكن صحيفتي ”صنداي تايمز“ و ”وول ستريت جورنال“ تقولان إن كاباييفا أنجبت توأمين في موسكو في عام 2019، رغم اختلافهما بشأن عدد الأطفال الذين أنجبتهم.

ومن المرجح أن تستمر التكهنات حول الحياة الخاصة لبوتين بسبب حرصه الشديد على عدم الإفصاح عما يتعلق بها، فهو مثلاً لم يذكر اسم أي من ابنتيه من مطلقته لودميلا، باستثناء الإشارة إلى أن لديه ابنتين بالغتين.