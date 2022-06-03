"إرخاء القبضة".. تقنية نفسية لمواجهة ضغوطات الحياة

يسلط علماء النفس الضوء على تقنية نفسية تدعى ”إرخاء القبضة“ للتخلص من صعوبات الحياة اليومية، مثل التوتر والقلق واضطرابات النوم ونقص الثقة.

وبحسب العلماء، تجلب هذه التقنية النفسية العديد من الفوائد للجسم، وعلى وجه الخصوص المزيد من الصفاء الذهني. لكن ماذا يعني هذا، وكيف؟

إرخاء القبضة كما يدل عليه اسمه، يعني التخلي والتراجع عن تجارب الحياة، من خلال قبول الموقف والتكيف مع التغيير.

ومن الممكن أن ترخي قبضتك بالعمل على أفكارك السلبية أو انفعالاتك، أو من خلال أداء تمارين الاسترخاء، ولا سيما ”السوفرولوجيا“.

وتعرف سيسيل نيوفيل، عالمة النفس المتخصصة في علم النفس الإيجابي، ”إرخاء القبضة“ بأنه ”توازن جيد بين التحكم في الأشياء وتركها تسير“.

وبحسب تقرير لموقع ledauphine، هناك عدة مستويات من إرخاء القبضة والتي تنطبق على أجزاء أجسامنا.

ويتمثل المستوى الأول في ”إرخاء القبضة الذهنية“، والذي يهدف إلى تحريرنا من أفكارنا الطفيلية أو المعتقدات السلبية.

أما المستوى الثاني، فهو ”إرخاء القبضة الانفعالية“، الذي يعالج مشاعرنا السلبية، مثل الشعور بالذنب أو الغضب أو الخجل.

ويتمثل المستوى الثالث بـ“إرخاء القبضة العلائقية“ للتخلص من نظرة الآخرين أو الغيرة أو تبعياتنا العاطفية.

والمستوى الأخير، هو ”إرخاء القبضة عن الماضي والمستقبل“، للتركيز على اللحظة الحالية ونسيان لحظات الضغط المتوقعة للاستعداد لها بشكل أفضل.

تستخدم سيسيل نيوفيل علم النفس الإيجابي، أي التركيز على العناصر الإيجابية التي تحيط بنا، وتقدر عالمة النفس هذه أنه ”كلما طورنا امتناننا واعترافنا بما لدينا وما نعيشه كلما أمكننا إرخاء القبضة عن ما يرهقنا“.

الفوائد اليومية

وهناك شيء آخر يعمل على رفاهية الفرد، وهو ”السوفرولوجيا“، التي ابتكرها الطبيب النفسي العصبي ألفونسو كايسيدو.

وعرّف كايسيدو السوفرولوجيا بأنها ”علم الوعي وقيم الوجود“. ومصادر الإلهام في علم السوفرولوجيا متعددة، فهي تستعمل التنفس الواعي، والتنويم المغناطيسي، والاسترخاء التدريجي، والوعي الجسدي والتدريب واليوغا، والتأمل، إضافة إلى الحركات البدنية التي يمكن لأي شخص ممارستها.

طرق الاسترخاء هذه هدفها التعرف على الذات بشكل أفضل، وتطوير إمكانات الفرد، وتحسين الرفاه النفسي ونوعية الحياة.

هذه الممارسة تجعل من الممكن مكافحة الإجهاد، وخفض ضغط الدم أو معدل ضربات القلب، هكذا تشرح كلاريس شوليت، عالمة السوفرولوجيا والمحلل السوفرولوجي في مدينة غرونوبل الفرنسية.

وتتيح طرق الاسترخاء في السوفرولوجيا محاربة هموم مختلفة، مثل اضطرابات النوم، والإدمان (على وجه الخصوص التبغ) أو قلة الثقة بالنفس.

ويمكن أن يكون هذا النوع من الاسترخاء مفيدًا أيضًا في التحضير للامتحانات.

من وجهة نظر نفسية فإن إرخاء القبضة يجلب ”المزيد من الهدوء العاطفي والذهني. وهذا ما تؤكده سيسيل نيوفيل، بالقول: ”هكذا نكون أكثر هدوءًا وأكثر سلامًا وأكثر كفاءة وثقة“.

هناك تمارين سهلة يمكنك القيام بها أثناء النهار من أجل ”إرخاء القبضة“.

يقترح علم السوفرولوجيا أساسًا تمارين التنفس، خاصة من خلال البطن. وفي هذا السياق تحديدًا تضيف كلاريس شوليه: ”التنفس البطني فعال للغاية لأنه يسمح لنا بالاسترخاء جسديا وذهنيا. ترتبط أفكارنا بالطريقة التي نتنفس بها، لذا فإن تنفسنا الواعي البطيء يتيح لنا التحكم في هموم الحياة اليومية بشكل أفضل“.

وعلى سبيل المثال ضع يدك على معدتك وتنفس لمدة 4 ثوان. ثم احبس أنفاسك لمدة ثانيتين، ثم اخرج الزفير لمدة 4 ثوان.

وتدعو الخبيرة النفسية سيسيل نيوفيل، مرضاها، للتركيز على حواسهم الخمس (الشم، والسمع، والبصر، واللمس، والذوق) في حياتهم اليومية، أثناء وجبات الطعام وأثناء الوقت الذي يقضونه مع شخص ما، وأثناء المشي في الطبيعة، وما إلى ذلك.

وتشير إلى أن الاهتمام بالحواس الخمس يتيح التركيز على اللحظة الحالية ونسيان الباقي.