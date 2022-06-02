إيلون ماسك في رسالة مسربة: العمل من المنزل لم يعد مقبولا

أرسل الملياردير إيلون ماسك إنذارا نهائيا لموظفي شركة“تسلا“ الأمريكية للسيارات الكهربائية، بشأن العمل من المنزل، والذي سمح به في معظم المؤسسات في أثناء جائحة ”كورونا.“

وفي رسالة بريد إلكتروني مسربة، قال أغنى شخص في العالم إن العمل من المنزل لم يعد مقبولا، وإن على جميع الموظفين القدوم إلى مكاتبهم خلال أوقات العمل بحسب مجلة ”نيوزويك“ الأمريكية، التي نشرت نص الرسالة.

وعندما سئِل ماسك ما إذا كان القدوم إلى المكتب أصبح مفهومًا قديمًا لِما بعد الجائحة، قال ”أولئك الذين يريدون العمل من المنزل يجب أن يتظاهروا بالعمل في مكان آخر.“

وحذر ماسك في رسالة البريد الإلكتروني المؤرخة في الـ31 من أيار (مايو)، من أن ”أي شخص يرغب في القيام بعمل عن بعد يجب أن يكون في المكتب لمدة لا تقل عن 40 ساعة في الأسبوع بحد أدنى، أو يغادر تسلا. هذا أقل مما نطلبه من عمال الشركة“.

وأشار ماسك في رسالته، إلى أن هناك بعض الاستثناءات والتي سيتعامل معها بنفسه، مضيفا ”إذا كان هناك موظفون استثنائيون بشكل خاص يستحيل عليهم ذلك، فسوف أراجع هذه الاستثناءات وأوافق عليها بشكل مباشر“.

وتابع ماسك القول في رسالته ”علاوة على ذلك، يجب أن يكون المكتب تابعا لشركة تسلا الرئيسة، وليس مكتبا فرعيا بعيدا لا علاقة له بواجبات الوظيفة… وعلى سبيل المثال، أن تكون مسؤولا عن قسم العلاقات العامة لمصنع Fremont، ولكن يكون مكتبك في ولاية أخرى“.

ولفتت المجلة إلى أنه منذ بداية جائحة ”كورونا“ أصبح العمل عن بعد هو الوضع الطبيعي الجديد للعديد من الشركات والمؤسسات في الولايات المتحدة ودول أخرى، مشيرة إلى أن الشركات الكبرى مثل ”ابل“ وغوغل“ و“فيسبوك“ سمحت للموظفين بالعمل من المنزل طوال عام 2020 فيما تطلب العديد من الشركات الآن من موظفيها العودة إلى العمل من المكتب، على أساس جزئي على الأقل طوال الأسبوع.

وقالت المجلة إن دراسة أجرتها شركة ”FlexJobs“ للأبحاث العام الماضي، وجدت أن غالبية الموظفين يفضلون العمل من المنزل.

ونقلت ”بلومبرغ“ عن أحد المقربين من إيلون ماسك قوله إنه لاحظ ذات مرة مجموعة من المتدربين يتجولون في أثناء انتظارهم في طابور لتناول القهوة في شركة سبيس إكس، والذي اعتبره استهانة بالإنتاج، وهدد حينها بطرد جميع المتدربين إذا تكرر الأمر، كما أمر بتركيب كاميرات أمنية لمراقبة الامتثال.