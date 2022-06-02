كيف تتخذ قرارات أهم وأسرع؟

على الرغم من أن معظم الناس يحبون الحرية والاختيار، يقترح علم النفس أن الكثير من الخيارات لا تأتي فقط مع عدم القدرة على اتخاذ القرارات، ولكن أيضا مع مستويات أعلى من القلق وعدم الرضا عن خياراتنا.

وتثبت صحة هذا الأمر حسب خبراء النفس عندما يتم نشر الذكاء الاصطناعي لصنع القرار لدينا، ويُزعم أنه يبسط خياراتنا، فإذا وجدت نفسك تقضي وقتًا أطول في الاختيار أكثر من مشاهدة فيلم، أو إذا كان تحديد المطعم أو الفندق الذي ستحجزه أزمة وجودية، فمن الواضح أن فائض الاختيار والمعلومات لا يزيد بشكل واضح من كفاءات الحياة اليومية.

وبالمثل، يجد العديد من الموظفين والمدراء أنفسهم غارقين في مجموعة واسعة من الخيارات التي يواجهونها عند مواجهة مشاكل العمل اليومية مما يستهلك مواردنا العقلية.

ويعتبر الخبراء، التعقيد ليس صفة موضوعية متأصلة في العالم، بل هو تفسيرنا للأشياء. والتعقيد، على الأقل من منظور نفسي، هو إلى حد كبير من صنع الذات.

كما يعتبر الخبراء عدم تحديد الأولويات مشكلة شائعة، مما يؤدي إلى تكريس الأشخاص الأذكياء مواردهم الفكرية الثمينة لحل المشكلات غير المهمة مثل مكان مقابلة صديق لتناول طعام الغداء، أو ما تأكله، أو ما ترتديه، أو كيفية الرد على تغريدة.

وهنا سوف تتجاهل القرارات الأكثر أهمية والتبعية، مثل التواصل إلى عميل جديد محتمل، أو تعلم مهارة جديدة، أو اكتساب هواية جديدة.

وكلما طالت مدة اتخاذك لقرارات صغيرة، زادت عزوفك عن التغيير. الجهد المتصور لتنفيذ أبسط المهام يتركك مرهقًا، تمامًا مثل ممارسة ضبط النفس ينتهي بإضعاف قوتك العقلية.

وفيما يلي ست توصيات عملية من تقرير أورده موقع“ فاست كومباني“ لرفع قدرتك على اتخاذ القرارات:

تعلم أن تكون حاسما وتثق في حدسك

ما الذي يجب التفكير فيه بالفعل؟. يشير الخبراء إلى أن المواقف غير المفهومة تتطلب الشفافية والحدس.

عندما يكون هناك شيء غير مفهوم، لا يمكننا أن نأخذ الوقت الكافي لاستكشاف كل شيء بالكامل قبل اتخاذ القرار، لذلك يجب علينا تطوير حدسنا والاعتماد عليه.

تعلم متى تمارس الدقة

عندما يكون قرارك مهمًا حقًا، فأنت بحاجة إلى البيانات والمعرفة والخبرة والتعاطف واليقظة.

أفضل طريقة للتكيف هي زيادة الوعي، وحسب الخبراء لن تكون قادرًا على اتخاذ قرارات إذا لم تفهم العواقب ولا يمكن التراجع عنها، ولا يمكننا التحكم فيما لا ندركه.

استخدم تفكيرك النقدي وفضولك

من المهم تنمية قدرتك على التكيف حسب علماء النفس. هل أنت قادر على التعامل مع مشكلتك دون توقع؟.

يجب أن يكون لديك عقل صريح ومنفتح على الفرص والاستراتيجيات والأفراد والتكنولوجيا. غالبًا ما تجد المنظمات التي لا تبتكر وتعتمد فقط على قادة وأساليب مثبتة نفسها تكرر سلوكا ونمط قرار وستكون وراء المنافسة عاجلاً أم آجلاً.

تجرأ على اتخاذ قرار وامتلكه

سيؤدي إجراء التكرارات الصغيرة إلى جعلك أنت وفريقك أقل توتراً، وأقل سلبية. من المهم ممارسة وإظهار القدرة والموقف.

وينصح الخبراء بإيصال قرار واضح ومتسق ومقنع أثناء إعداد بديل، حتى لشيء يبدو أنه يعمل بشكل جيد، يساعد المؤسسات على بناء العزيمة.

كما يشجع الخبراء على البحث عن ثقافة تبني مسارات متطورة لصنع القرار والاستثمار في التدريب كأدوات تساعد في جعل مؤسستك أكثر مرونة.

حيث يمكن أن يؤدي تطبيق ثقافة التعلم إلى زيادة الرغبة في الاختيار والشفافية عندما ينتهي الأمر بالقرارات الخاطئة. الجرأة على الفشل مفيدة طالما أن التعلم سريع وجماعي.

لا تتخذ قرارات تبعا لشعورك

اهتم بالصالح العام، حيث يشير علماء النفس بأن لدينا ميل للاعتقاد بأن العالم يدور حولنا، وهذا هو السبب في وجود مزايا كبيرة في فهم أن معظم الناس يهتمون بك أقل من اهتمامهم بأنفسهم.

تجنب أن تفرط في قرارات غير مهمة

أي لا تفرط في القرارات المصغرة التي ستجعلك بشكل أساسي سيئًا في اتخاذ القرارات الكبيرة والمهمة.

كن مدركًا وواعيًا إذا كنت أنت نفسك تزيد من إجهادك لاتخاذ القرار.

في حين أن اتخاذ القرار الجيد هو فن أكثر من كونه علمًا، إلا أنك ستستمر في الاستفادة من نظام أو عملية لتحسين قدرتك على اتخاذ القرار.

الهدف النهائي ليس الكمال أو أن تكون على صواب طوال الوقت، ولكن إيجاد طرق أفضل للخطأ. إن تطوير مهارة اتخاذ قرارات ذكية وموضوعية وواقعية لن يساعد فقط في حياتك المهنية، ولكن أيضًا على نجاح فريقك ومؤسستك.