العراق.. انهيار مطعم بالكامل في منطقة الجادرية ببغداد

كشفت وسائل إعلام عراقية اليوم الأحد عن انهيار مطعم بالكامل في منطقة الجادرية بالعاصمة بغداد، بحسب ما نشره موقع ”السومرية نيوز“.

ونقل الموقع عن مصدر أمني قوله ”إن انفجارا مجهولا من المحتمل أن يكون ناجما عن انفجار أنبوبة غاز، تسبب بانهيار مطعم دجاج ليلى في منطقة الجادرية“.

ولم تعلن السلطات العراقية ،حتى الآن، عن وقوع ضحايا، لكن المصدر أشار إلى وجود جرحى في الحادثة.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي حجم الدمار الذي لحق بالمطعم، فيما تبحث فرق الإنقاذ العراقية عن مفقودين.