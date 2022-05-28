إيران تعلن عن إرسال وفد قنصلي إلى السعودية خلال موسم الحج

أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، يوم السبت، أن بلاده سترسل وفدًا قنصليًا إلى المملكة العربية السعودية أثناء موسم الحج لهذا العام، لغايات تسهيل مهام نحو 40 ألف حاج إيراني من المقرر أن يؤدوا فريضة الحج.

وأكد خلال لقاء مشترك مع مسؤولي منظمة الحج والزيارة الإيرانية، أن ”وزارة الخارجية تعمل على مختلف المستويات لتسهيل مغادرة الحجاج الإيرانيين لأداء فريضة الحج لهذا العام وحضور هذه الطقوس الإلهية العظيمة“.

وأضاف الوزير الإيراني أن ”لجنة الشؤون القنصلية والإيرانية سيعطي كل طاقاته للحجاج والمديرين التنفيذيين للحج“، معربًا عن أمله ”أن يكون الحج هذا العام سلميًا بمساعدة المسؤولين السعوديين“.

وستغادر أول رحلة للحجاج الإيرانيين من مطار محافظة أصفهان الدولي وسط البلاد في 16 من شهر يونيو/حزيران المُقبل، حيثُ سيشارك في موسم الحج هذا العام 39 ألفًا و640 إيرانيًا، بحسب ما ذكرت منظمة الحج والزيارة الإيرانية، الأسبوع الماضي.

ويوم الخميس الماضي، أعلنت المنظمة الإيرانية عن السماح لـ50 أفغانيًا من المقيمين بشكل قانوني في إيران بالتوجه إلى السعودية هذا العام لأداء فريضة الحج.

وانخفضت الحصة الإيرانية من الأعداد، التي تستقبلها السعودية لغايات أداء فريضة الحج إلى نحو النصف، حيثُ كانت قبل جائحة كورونا تصل حصتها إلى نحو 80 ألفًا، وذلك بعد عامين من عدم إقامة شعار الفريضة العظيمة في بيت الله الحرام بسبب تفشي وباء فيروس كورونا في العالم.

وکان نائب مدير منظمة الحج للشؤون الطبية الإيرانية، طاهر دروي، قد قال إن ”المملكة العربية السعودية أعلنت عن قائمة اللقاحات التي يجب على الحجاج حقنها لدخول المملكة، مثل سينوفارم، واسترازينيكا وسبوتنيك الروسي“.

وأضاف في مقابلة مع وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية ”إيرنا“، أنه ”يجب أن يكون الحجاج قد تلقوا جرعتين على الأقل من اللقاحات المعتمدة لدى السعودية“، وتابع ”نحن بصدد التشاور لشراء لقاحات للحجاج من المصنعين الأجانب وسيتم استيراد الجرعات المطلوبة قريبًا“.

وأشار درودي إلى أن ”كل الحجاج مطالبون بالحصول على نتيجة PCR سلبية ويجب أن يكونوا بصحة جيدة عند دخول المملكة العربية السعودية“.

وتلقى العديد من الإيرانيين اللقاحات المصنعة محليًا، وعلى رأسها لقاح ”بركت“، وهو غير معتمد لدّى منظمة الصحة العالمية، وهو الأمر الذي يشكل عائقًا أمام سفر بعض الإيرانيين إلى السعودية لأداء فريضة الحج.