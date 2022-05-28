انفصال الأبوين.. جروح دائمة في أرواح الأبناء

يترك الانفصال بين الزوجين أحيانًا مشاعر غير محسومة في الأسرة يمكن أن تولد جروحًا عميقة لن تتركنا أبدًا.

في عملية الانفصال الزوجي هذه، ماذا عن مكان الطفل وتجربته واحتياجاته؟ كيف يتعرض للانفصال وما آثار ذلك على نموه النفسي والعاطفي والاجتماعي؟.

في حالة الانفصال بين الزوجين، بحسب تقرير موقع lesmotspositifs، يجب أن يتعلم كل من الأطفال والآباء العيش في معالم جسدية وانفعالية جديدة. هذه البيئات العلائقية الجديدة تزعزع الاستقرار وتخلق مناطق من عدم الراحة في داخلنا. هذا ”الوجود ما بين اثنين“ بعد الانفصال من الصعب إدارته؛ لأن هذه المناطق غير المريحة تحفر فجوات فينا قلما يمكننا سدها.

جراح خفية

تخلق هذه الفجوات في الروح جراح الصمت هذه. هذه الجراح ليست مرئية، والمفارقة أنها تترك بصمات عميقة في داخلنا. نحن لا نراها ومع ذلك فهي تُحدث الكثير من الضوضاء في القلب وتخلق الكثير من المنعطفات الضائعة في مسار حياتنا.

ستلعب هذه الفجوات دورًا في علاقتنا بالآخرين وتؤثر في روح الطفل.

ما هي جراح الصمت هذه؟ كيف نعالجها؟ هذا ما يوضحه لنا تقرير موقع lesmotspositifs..

الجروح باب مفتوح على أرواحنا

الانفصال عن شخص غالبًا ما يكون خيارًا لا مفر منه في علاقة الزوجين. فذلك يمكن بعد ذلك أن يضع الطفلَ وكلا الوالدين في موقف غير آمن، وحتى مؤلم للغاية.

القطيعة تخلق دائمًا جروحًا عميقة تظل محفوظة في ذاكرة الجسد دون أن نكون قادرين على إدراك ذلك حقًا عند حدوثها.

جروح الصمت هذه تأتي من كل هذه الأشياء المكبوتة المتراكمة في الداخل، كل انفعالات الغضب، كل هذه الأشياء التي ببساطة لا يجرؤون على قولها. إنهم يحتفظون بها بداخلهم مثل الأسرار التي يتعذر الوصول إليها.

هذه الجروح الصامتة هي تلك التي ينقلها الكبار في حالة انفصال والتي يستقبلها الطفل في القلب، ويمتصها مثل الإسفنج.

في أي انفصال يعاني الوالدان نفسيهما من جروح الصمت، فهي جروح الغضب والاستياء والتي تصبح بشكل غير مباشر جروح صمتٍ عند الأطفال أيضًا. لا يمكن السيطرة عليها فتصبح أعباء يصعب تحملها.

هذه الجروح تشبه مصاصات الغبار الكهربائية، فهي تمتص ديناميكيتنا وفرحنا في العيش، وفي نهاية الأمر تطفئ الرغبة في الحب وإيصال هذا الحب.

ما من كلمة واحدة يمكن أن تعبّر عن كل ما يشعر به طفلك في قلب نقطة التحول هذه في حياته.

لأن هناك في نفس الوقت كل هذه الأشياء التي لا نجرؤ على قولها والتي نحتفظ بها في نفوسنا، لأن الانفعالات التي لم تعالَج تتحول إلى جروح وآلام نفسية تثقل قلب الطفل عندما يعيش هذا الانفصال.

يمكن أن تظهر جروح الصمت في سياق انفصال، ولكن يمكن أن تظهر أيضًا داخل منزل الأسرة نفسه عندما لا يكون الشخصان البالغان قادرين على التواصل في علاقة مسؤولة.

رباط روحي أيضًا

كل الأطفال يعانون من جراح الصمت. عليك أن تتعلم كيف تكتشفها. رباطنا في الحب ليس جسديًا فحسب، بل هو أيضًا روحي إلى حد كبير.

كلانا لنا دور نلعبه في رباطنا. إنها مراحل في الحياة حتى لو كان المسار مشتركًا تظل دروسًا فردية لكل من الطفل والبالغ.

إذا تألمت روح الطفل فذاك لكي يتعلم تحويل ألمه إلى بريق من القوة.

يصف الأخصائي النفسي الفرنسي بوريس سيرولنيك هذا البريق من القوة بالقوة الداخلية؛ أي تحويل الألم إلى قوة دافعة، هذه هي قوة المقاومة وتجاوز المحنة، وكلنا قادرون عليها بفضل اكتشافات العلوم العصبية (أو البيولوجيا العصبية).

تؤدي القطيعة إلى انفصال في الحب مع هؤلاء الأطفال وهو أمر ليس من السهل إدارته دائمًا. كيف تداوَى جراحُ الصمت هذه؟

المسؤولية الانفعالية

عندما نتعرض لصدمة من أي نوع كان فإننا نميل إلى نقل آلامنا للآخرين، لكن هذه ليست الطريقة التي ستلتئم بها جروح الصمت هذه، وبخاصة جروح طفلك.

يجب أن تكون الانفعالات التي نشعر بها أو تلك التي نلاحظها في الآخرين مسؤولية مشتركة.

إنها ببساطة مسألة تحمل انفعالاتنا والترحيب بها بشكل كامل في الذات والآخر. هذا الدعم ليس عبءَ الآخر بل هو عبؤنا.

جراح صمت الطفل حتى لو أثرت عليك وكنت أنت من تسبب فيها بتغيير اتجاه حياتكما معًا فلستَ في المقابل مسؤولاً بأي حال عما سيشعر به، وعن كل العمل الداخلي الذي يتعين على الطفل القيام به.

من ناحية أخرى، ستكون المسؤولية العاطفية في الترحيب والمرافقة والدعم، وقبل كل شيء في هبة الحب.

الحب هو مُداوي الجروح النفسية. العلاقة الإنسانية هي أولى القوى التي ستساعدك على تعزيز قدرتك على الصمود.

أما المسؤولية العاطفية فهي تنمية شخصية قوية للغاية، فالإجابات في الواقع تقع في داخلك، وانفعالات أطفالك وانفعالاتك أنت انعكاساتٌ على الدوام، ومرايا مزعجة نتعلم منها الكثير في المقام الأول.

المسؤولية العاطفية تجد جوهرها فينا. جراح الصمت تجد الطريق المضاء بداخلنا.

عندما يتعلق الأمر بالأطفال ساعدهم في العثور على ما يريحهم نفسيًا للتغلب على هذا الجرح، وتحويله إلى شهاب بدلاً من كيس من الغبار الذي يملأ نفوسهم ويجعلهم يفتقرون إلى الهواء.

المسؤولية العاطفية باب مفتوح على اكتشاف الذات

إذا لامستْ جروحُ الصمت روح أطفالنا فهذه الجروح يمكن أيضًا أن تكون سحرًا للتحوّل والنضج في الحياة.

جراح الصمت هي كل هذه الأشياء التي لا نجرؤ على قولها.

لذا فإنْ علّمنا أطفالنا أن يقولوا ويعبّروا، وأن يتخذوا قرارات واعية يكون فيها حب الذات أفضلَ العلاجات، فذاك بلا شك في رأي الأخصائيين أمرٌ أساسي.

إذا كان الطلاق والانفصال الزوجي في الماضي مرادفين لتفكك الأسرة، فإنهما يشيران الآن إلى انفصال الزوجين ولا يعنيان بالضرورة نهاية العلاقة بين الوالدين والطفل، والتي ينبغي الحفاظ عليها بأي ثمن، حفاظًا على مصالحهم المشتركة.