مصر.. الوزيرة نبيلة مكرم تعلق على اتهام نجلها بالقتل في أمريكا

علقت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، نبيلة مكرم، ولأول مرة، على اتهام نجلها في جريمة قتل شابين بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكتبت الوزيرة المصرية، اليوم السبت، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ قائلة: ”لتكن إرادة الله.. أنا وأسرتي نتعرض لمحنة شديدة، وبنمر بوقت عصيب على إثر اتهام ابني بارتكاب جريمة قتل بالولايات المتحدة الأمريكية، هذا الاتهام منظور أمام محكمة أمريكية ولم يصدر به حكم قاطع حتى الآن“.

وأضافت مكرم: ”قيامي بواجباتي كوزيرة في الحكومة المصرية، لا يتعارض إطلاقا مع كوني أم مؤمنة تواجه بشجاعة محنة ابنها. ومهما كانت العواقب، فإنني كوزيرة أتحمل مسؤوليتي كاملة تجاه منصبي ومقتضيات العمل به، وأفرق بشكل واضح بين ما هو شخصي وما هو عام“.

واستكملت: ”كأم، أطلب منكم الدعاء لي ولأسرتي في هذه المحنة، وأدعو معكم لابني رامي وللضحايا الذين لقوا ربهم“.

واختتمت: ”أتوجه أيضا إلى وسائل الإعلام بتحري الدقه فيما تنشر، وتراعي الصدق والإنسانية في تعاملها مع تلك المحنة التي ألمت بأسرة مصرية تنتظر حكما لا يزال في علم الغيب وفي ضمير القاضي به.. شاكرة محبتكم“.

وترجع أحداث القضية إلى اتهام رامي هاني منير فهيم (26 عامًا)، نجل الوزيرة المصرية بارتكاب جريمة قتل شابين من زملائه في مدينة أنهايم بمقاطعة أورانج جنوبي شرق لوس أنجلوس، حيث استخدمت ”سكين“ في ارتكاب الجريمة.

ونشرت مواقع وصحف عالمية أن مكتب الادعاء في كاليفورنيا ذكر بأن الضحيتين من رفقاء السكن مع نجل الوزيرة المتهم، وهما ”غريفين كومو“، و“جوناثان بام“، وكلاهما يبلغ من العمر 23 عامًا، وهما من خريجي جامعة تشابمان.

ولم تشر التقارير المعنية في هذا الشأن حتى الآن إلى السبب المباشر لارتكاب الجريمة، في حين كان المتهم يعمل مع المجني عليهما في شركة لإدارة الثروات بالمقاطعة.

ورغم أن الجريمة تم ارتكابها في أبريل/ نيسان الماضي، بحسب ما نشر، إلا أن الوزيرة المصرية تمارس عملها بشكل طبيعي، دون الإشارة إلى اتهام نجلها حتى الساعات الأخيرة.

إلا أن صحفًا أجنبية تداولت أنباء عن أن المتهم بارتكاب الجريمة هو نجل وزيرة مصرية حالية.