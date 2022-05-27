الاحترام ليس علامة ضعف بل يعد دليلًا على تعليم جيد، وشيء نتعلمه، إنه مثل الصمغ الذي يحمي علاقاتك بالآخرين، بحسب العديد من دراسات علم النفس.

ولعلك لاحظت أن معظم الأشخاص اللطفاء مع الآخرين يُنظر إليهم غالبًا على أنهم ضعفاء، فيما يتم التعامل معهم وفقًا لذلك، لكن هذا الاعتقاد خاطئ تمامًا.

ويربط الكثير من الناس اللطفَ بالضعف، رغم عدم وجود سبب يبرر هذا الوصف، ولكن كيف يكون التصرف إذا صادفنا أناسًا لا يحترموننا في حياتك اليومية.

وبالتالي، فإن اللطف والتأدب ليسا كما كانا في العادة.

وفي الوقت الحاضر، غالبًا ما لا يتم التعامل مع الأشخاص اللطفاء والمهذبين بجدية، بل يُعتبرون أقل شأنًا لأنه يُنظر إليهم على أنهم ضعفاء.

ولاشك أنه من الصعب أحيانًا أن تؤكد ذاتك بهدوء، لكن يجب أن تتذكر أنك تفعل هذا لنفسك وليس لمن حولك، لأنها قيمة أساسية بالنسبة لك، أنت بالتأكيد لست أدنى في أي شيء، رغم ما قد يظنه الآخرون في حقك، وفقًا لدراسة منشورة على موقع unebellecitation.

وبالطبع، سيقول لك الكثير من الناس إنه من الغباء إذا حاولت دائمًا مساعدة الناس من حولك، لأنه لن يقدّر أحد جهودك على الإطلاق، هنا يجب أن تتجاهل كل هذه التعليقات المريرة.

وأن تكون حازمًا بهدوء واحترام ليس بالتأكيد علامة ضعف، إنها علامة على ضبط النفس.

لماذا الاحترام مهم؟

أن تكون لطيفًا ومحترمًا هي الخطوة الأولى إذا كنت تريد أن تتعلم التصرف بحزم، إنها الطريقة الوحيدة لتطوير علاقات ذات مغزى والحفاظ عليها، والاحترام في علاقاتك يخلق مشاعر الثقة، والأمان، والرفاه النفسي.

وأن نلقى الاحترام من الآخرين أمر مهم، لأن هذا الاحترام يساعدنا على الشعور بالأمان والتعبير عن أنفسنا، وإظهار الاحترام يعني قبولك لشخص ما كما هو، حتى لو كان مختلفًا عنك، أو كنت على خلاف معه.

كيف يبدو الاحترام؟

فكر في جميع مواقف الحياة التي تحتاج فيها إلى الانسجام مع الآخرين، فكيف تعرف أن الاحترام يسود في علاقتك؟

• عندما تشعر بالأمان مع الآخر.

• تعلمان أنه يمكنكما التعبير عن هويتكما بلا تحفظ.

• عندما تختلفان فتصغيان لبعضكما وتتحليان بالصبر.

• لا أحد منكما يتحكم في خيارات الآخر.

• تتحدثان بصراحة عن احتياجاتكما ورغباتكما.

• كل منكما يمنح مساحة للآخر إذا احتاج إليها.

• كلاكما تعترفان أنكما ارتكبتما خطأ من الأخطاء.

ماذا تفعل عندما لا يحترمك أحد؟

في بعض الأحيان لا نشعر بالاحترام من قبل الآخرين، بما في ذلك حتى من عائلتنا أو أصدقائنا، فإذا لم يكن من الممكن دائمًا أن تغيّر شخصًا ما وتجعله يحترمك، فهناك بعض الأشياء التي يمكنك تجربتها:

• أظهر للناس كيف يبدو الاحترام من خلال احترامك لنفسك.

• قل لشخص إن ما يفعله معك غير مقبول.

• تحدث لشخص تثق به، كأنك تخاطب أحد الوالدين أو معلمًا أو مستشارًا.

• حاول أن تفهم وجهة نظره.

• امنح هذا الشخص فرصة لتغيير سلوكه تجاهك.

لا تنسَ أن تحترم نفسك أيضًا

إن احترام الآخرين ليس سوى جزء من اللغز، فمن المهم أيضًا أن تحترم نفسك، وتذكر أن لديك قيمة وأنك مهم، وما تفكر به وتشعر به لا يقل أهمية عما يعتقده ويشعر به أي شخص آخر.

ولا بأس أن تنهي العلاقة مع شخص ما إذا لم يكن يحترمك ويحترم نفسه، وإذا كنت لا تشعر بالأمان معه.

إنهاء علاقة غير سوية وخالية من الاحترام المتبادل وسيلة لاحترام الذات، وقضاء الوقت مع أشخاص محترمين ويشعرونك بالأمان هو أيضًا طريقة لاحترام نفسك وصيانتها.