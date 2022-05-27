يعرض لأول مرة.. الملكة إليزابيث تنشر فيلمًا عن طفولتها وشبابها

نشرت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، فيلمًا وثائقيًا عن جزء من طفولتها وشبابها، عرض في قنوات التلفزيون المحلية لأول مرة.

وقالت صحف بريطانية يوم الجمعة، إنه ”تم بث مقاطع من الفيلم الذي تم تصوير معظمه داخل القصور الملكية وأنه أظهر الملكة وهي طفلة في عربة تدفعها والدتها الملكة الأم“.

وأضافت أن ”الفيلم أظهر أهم جوانب حياة اليزابيث من طفولتها حتى فترة تتويجها بعمر 27 عاما“.

وذكرت صحيفة ”مترو“ البريطانية أن ”اللقطات أظهرت الملكة وهي أميرة شابة مبتهجة تعرض خاتم خطبتها أمام الكاميرا“.

وأضافت أن ”الملكة البالغة من العمر 96 عاما أعطت الإذن لشبكة (بي بي سي) بعرض الفيلم غير المسبوق مع التسجيلات الحميمة الخاصة بالملكة ووالديها ودوق إدنبرة لإظهار جانب نادر للعائلة الملكية البريطانية“.

ولفتت إلى أن ”الفيلم تضمن مقدمة بصوت الملكة تم تسجيله في قلعة ”وندسور“ الملكية جنوب شرق إنجلترا“.

وقالت الملكة في مقدمة الفيديو: ”لطالما كانت الكاميرات جزءًا من حياتنا.. أعتقد أن هناك فرقًا في مشاهدة فيلم منزلي عندما تعرف من هو على الجانب الآخر من العدسة ممسكًا بالكاميرا.. وهذا يضيف إلى الشعور بالعلاقة الحميمة“.

وأضافت ”إليزابيث الثانية“ التي تعتبر الأطول خدمة في تاريخ العرش البريطاني: ”مثل العديد من العائلات، أراد والداي الاحتفاظ بسجل لحظاتنا الثمينة معًا.. وعندما جاء دورنا مع عائلتنا فعلنا الشيء نفسه.. لقد استمتعت دائمًا بالتقاط اللحظات العائلية.. وغالبًا ما تُظهر الصور الخاصة المتعة وراء الإجراءات الشكلية“.

وأشارت إلى أنها ”تعتقد أن كل عائلة تقريبا تمتلك مجموعة من الصور الفوتوغرافية أو الأفلام لتذكر اللحظات الثمينة، والتي يتم ”استبدالها بمرور الوقت بصور أحدث وذكريات أكثر حداثة“.

وبينت أنها ”تأمل دائمًا أن تجدها الأجيال القادمة مثيرة للاهتمام، وربما تتفاجأ لأنك كنت صغيرًا أيضًا مرة واحدة“.

ووفقا لصحيفة ”ميترو“ تم أيضًا تضمين لقطات فريدة لوالد إليزابيث، الملك جورج السادس وهو يزور مزرعة ”بالمورال“ الملكية للمرة الأخيرة والأميرة إليزابيث آنذاك جنبًا إلى جنب مع عمها دوق كنت، الذي توفي في حادث تحطم طائرة عام 1942.

وتظهر الملكة كأم شابة قبل اعتلاء العرش، وهي تلعب مع الرضيع الأمير تشارلز وابنتها الأميرة آن ووالديها الملك والملكة.