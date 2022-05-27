لازم الحرم المكي لعقود.. جنازة مهيبة للشيخ محمد بن عبدالوهاب آل الشيخ

شيعت عائلة آل الشيخ السعودية، يوم الخميس، في الحرم المكي، الشيخ محمد بن عبدالوهاب آل الشيخ، الذي يعد أحد أعلام الأسرة المعروفة بتدينها، وقد أمضى عقوداً مواظباً على الصلاة خلف الإمام في الحرم المكي.

وتقدم نجل الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأمير سلطان بن سلمان، الحاضرين في المسجد الحرام، بعد صلاة العصر، لأداء صلاة الميت على الشيخ الراحل، قبل أن يقف بجانب نجله المستشار عبدالله بن محمد آل الشيخ لمصافحة المعزين.

كما حضر عدد كبير من أبناء أسرة آل الشيخ، ومعارف ومصلين في الحرم، صلاة الجنازة المهيبة على الشيخ الراحل في المسجد الذي حرص الراحل لسنوات طويلة على أداء الصلوات فيه خلف الإمام بالقرب من الكعبة المشرفة.

وأعلنت عائلة آل الشيخ وفاة أحد أعمدة أسرتها يوم الأربعاء، داخل المُستشفى التخصصي في جدة بعد صراع مع المرض، وتأجل تشييع جثمانه ودفنه في مقبرة العدل إلى عصر يوم الخميس.

وأوردت كثير من وسائل الإعلام المحلية خبر وفاة الشيخ محمد، وعرضت مقتطفات من سيرة حياته، فيما قدم عدد كبير من المدونين السعوديين، وبينهم دعاة وشخصيات معروفة، تعازيهم لعائلته.

وكشف عدد من أفراد أسرة آل الشيخ، ومعارف له، جوانب من حياته، خلال تقديمهم التعازي في وفاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الدكتور عبدالرحمن آل الشيخ: ”أعزي أبناء العم المستشار عبدالله واخوانه واخواته في وفاة والدهم عميد أسرة آل الشيخ. الشيخ محمد بن عبدالوهاب بن عبدالله الذي وافته المنية يوم امس عن عمر يناهز 116 عاما، قضى منها 70 عاما خلف امام الحرم المكي الشريف، كان عالم عابدا ورجل شجاع مقدام، اتصف بحبه للناس رحمه الله“.



ونشر حساب ”أرشيف الحرمين“ في تويتر، مقطع فيديو لإحدى الصلوات في الحرم المكي، ويظهر فيها الشيخ محمد بن عبدالوهاب آل الشيخ على كرسي متحرك، يؤدي الصلاة خلف الإمام الشيخ عبدالله الجهني“.



وأشار أستاذ التاريخ في جامعة الإمام محمد بن سعود، الدكتور عبد اللطيف الحميد، لسنوات إقامة الشيخ الراحل الطويلة في مدينة أبها بمنطقة عسير، وقال في تعزيته: ”رحم الله والدكم الشيخ محمد بن عبدالوهاب آل الشيخ وغفر له وأسكنه الفردوس الأعلى.. عرفته منذ عام 1393 هجرية في أبها صديقا وجارا للخال محمد العبدالوهاب. أمتاز بالورع والتقوى والحكمة. ولازالت الصداقة ممتدة بين الأبناء. رحم الله الجميع وبارك في خلفهم“.

