منع "مسيرة للكلاب" في الأردن تزامنت مع عيد الاستقلال

أثار إعلان حول تنظيم مسيرة للكلاب في الأردن غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، تسبب بمنع الفعالية الفريدة من نوعها التي تتزامن مع عيد الاستقلال في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

وتضمن الإعلان الذي تم تداول صور عنه على مواقع التواصل دعوة حضور فعالية مسيرة للكلاب في يوم 25 مايو/أيار الجاري، بمناسبة عيد ميلاد ”كلب الكابتن منى“ في منطقة عبدون بالعاصمة عمان.

وحدد الإعلان موعد بدء الفعالية في يوم الأربعاء الساعة السادسة مساء، والتي تتضمن استعراضا للكلاب احتفالا بمناسبة عيد ميلاد ”الكلب أسمر“، الذي سيتم يوم الخامس والعشرين من الشهر الجاري سن الأربع سنوات.

وتداول نشطاء صورة للإعلان وسط حالة من الاستهجان، وقال حساب باسم ”هشام“ على تويتر: ”أستغرب.. مسيرة للكلاب في عمان تصادف يوم عيد الاستقلال..“.

في حين غرد حساب باسم ”أسيد“ قائلا: ”مسيرة للكلاب في عبدون. مش مهم المسيرة، عادي هي حرية، بس انتبهوا لتاريخ المسيرة دليل إنه في طبقة عنا، لا ترى الأردن ولا تحترمه وهو بالنسبة الها فقط محطة لا أكثر. الي بده يشوفني عنصري أرجوك اعملي بلوك“.

مسيرة للكلاب في عبدون. مش مهم المسيرة، عادي هي حرية، بس انتبهوا لتاريخ المسيرة 🤦 دليل إنه في طبقة عنا، لا ترى الأردن ولا تحترمه وهو بالنسبة الها فقط محطة لا أكثر. الي بده يشوفني عنصري أرجوك اعملي بلوك ❤️#الأردن pic.twitter.com/JHdgC1DoCD — 🇯🇴 أُسَيّدْ (@ossaydrababah18) May 23, 2022

أما حساب باسم الدكتور محمد الخوالدة على فيسبوك، فاختار الانتقاد شعرا، مبديا استغرابه واستهجانه قائلا “ في #عيد_كلب ٍللكلاب #مسيرةٌ

وبذا أتى الإعلانُ عنها مُسبقًا

فطرقتُ باب القلب أسألُ حُرقةً:

هل كُنت يومًا للجُنون مُصدّقًا؟!

فأجاب: كلّا.. لا عليك وإنّما

نجمُ الكلاب النّابحات تألّقا!“.

أما حساب باسم عصام غزاوي على فيسبوك فأبدى استغرابه، مؤكدا أنه كان يتوقع بأن الإعلان وهمي حتى قرأ خبر منع إقامة الفعالية ليدرك بأن ما حصل حقيقة صادمة، قائلا: ”مشكلتنا ليست مع الكلاب!! عندما قرأت بطاقة الدعوة إلى مسيرة للكلاب ينظمها مركز متخصص لرعاية الكلاب للاحتفال بعيد ميلاد أحد الكلاب في منطقة عبدون يوم الاربعاء تزامناً مع احتفالاتنا بمناسبة عيد الاستقلال، اعتقدت للوهلة الأولى أن الموضوع لا يتعدى أن يكون مزحة سمجة مدسوسة من أحدهم، إلى أن قرأت خبر منع المسيرة وتوقيع منظمها على تعهد بمنع إتمامها، كلمة مسيرة في وعي الأردنيين ترتبط بالأهداف السياسية أو المناسبات الوطنية تنظمها فعاليات نقابية أو حزبية، وقد تكون مسيرة ضد الغلاء أو تعاطفاً مع مرضى السرطان أو ضد العنف المجتمعي، أما أن تكون مسيرة للكلاب فهذا سخف (..) مرتبط بعادات متأثرة بثقافات منحطة لا تمت لقيمنا العربية والإسلامية ولا لموروثنا الوطني بصلة“.

وبعد أن لاقى الإعلان استهجانا وهجوما من قبل شريحة واسعة من النشطاء الأردنيين، أصدر محافظ العاصمة ياسر العدوان قرارا بمنع الفعالية.

وأكدت وسائل إعلام محلية أن المحافظ قرر منع إقامة الفعالية، كما تم استدعاء منظمها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وتوقيعه على تعهد بمنع إقامة المسيرة الفريدة من نوعها.