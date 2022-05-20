المغرب.. جدل بعد منع طالبة من دخول حصص دراسية بسبب تنورتها القصيرة

أثار منع طالبة مغربية من الولوج إلى حصصها الدراسية لساعات، بسبب لباسها ”القصير“، جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد.

ونشرت والدة الطالبة تدوينة تحتج من خلالها على قرار المؤسسة مصحوبة بصورة لابنتها وهي ترتدي تنورة، وأرفقتها بتعليق بالعامية المغربية جاء فيه: ”ها الكسوة (اللباس) لي تحرْمت منها بنتي لساعات من حصص الدروس في الرياضيات والفرنسية والاجتماعيات، وظلت بساحة المدرسة محتجزة وعرضة للتهكمات والإهانات“.

وأضافت: ”هذه هي بلد حقوق الإنسان والحريات المنصوص عليها في دستور 2011، بلد الاعتدال الديني والانفتاح“.

وفتحت الجهات المسؤولة عن القطاع التعليمي في مدينة الدار البيضاء، الجمعة، تحقيقاً في هذه القضية المثيرة للجدل.

وكانت لجنة تابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين توجهت، الخميس، إلى المؤسسة التعليمية قصد التحقق من الواقعة وإعداد تقرير بشأنها.

وانقسم رواد المنصات الاجتماعية بين مُندد بقرار المؤسسة التعليمية على اعتبار أنه ”يشكل رقابة على حرية اللباس في المملكة“، وبين مشيد بالقرار الذي اتُخذ بحق الطالبة لأنه ”سيُعيد للمدرسة المغربية قيمتها الحقيقية“.

انقسام

وحيال ذلك، قال الصحفي المغربي حسن المولوع: ”أي مؤسسة تعليمية لها الحق في حرمان تلميذ أو تلميذة من الدخول للفصل ما دام اللباس غير مناسب؛ لأن ذلك يدخل في إطار التربية قبل التعليم“.

وأضاف المولوع في تدوينة نشرها على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“: ”يجب العمل على فرض لباس موحد لجميع التلاميذ والتلميذات“.

وزاد في تدوينة أخرى: ”في نظري اللباس الموحد يجب أن يشمل حتى الإدارات العمومية فلا يعقل أن تجد موظفا بجلباب وبلْغة (نعل جلدي) وموظفة بجلباب و“شربيل“، وهو لباس خاص بيوم الجمعة، وموظفة أخرى بلباس فاضح أشبه بلباس الحانات وماكياج مقزز“.

من جهته، قال عبده حقي، الكاتب والباحث في الأدب الرقمي في تدوينة: ”منع تلميذة قاصر لست ساعات من متابعة دراستها في الفصل ليس من خطأ أستاذها الذي تعشش في ذهنه (المرأة عورة)، ولكنه من ثغرات منظومة التعليم التي لا تخطط لإعادة التكوين“.

وخاطبت مدونة تدعى زهرة بيروك والدة الطالبة في تدوينة على ”الفيسبوك“: ”ابنتك لها كامل الحرية في أن تلبس لي بْغات (ما تشاء) في أي زمان أو مكان، لكن عندما تدخل للمدرسة فهي مجرد تلميذة والمؤسسات التعليمية عندها قوانين تسري على الجميع، وكما تمنع هذه المؤسسات البرقع والنقاب تمنع أيضاً حتى التقْزاب والرْكابي عرْيانيين (ملابس قصيرة)“.

وقال معلق آخر يدعى حاميد اليوسفي: ”تابعت كغيري خبرا تداولته العديد من المنابر الإلكترونية حول منع تلميذة من متابعة دراستها بسبب اللباس، وحجزها داخل المؤسسة، وتعريضها للسخرية والإهانة. وأظن أن القوانين الداخلية للمؤسسات التعليمية تحدد بالاتفاق مع جمعيات الآباء والأمهات وأولياء التلاميذ والتلميذات المواصفات العامة للباس أو المظهر المقبول بالنسبة لأبناء المؤسسة وبناتها“.

وزاد في تدوينة: ”حسب الصورة المنشورة للتلميذة فهي ترتدي زيا عصريا عاديا بالإضافة للوزرة. وأظن أن الكسوة تصل حد الركبة، وهو ما جعل اللباس يبدو عاديا بالنسبة لطفلة في سنها، اللهم إذا كان الأمر يتعلق بأشياء أخرى لا علم للجرائد الإلكترونية بها. وفي غياب وجهة نظر الطرف الثاني الذي يمثل المدرسة ستبقى الحقيقة ناقصة“.

بدوره، اعتبر مدون يدعى جاري أن ”كل مؤسسة تمشي على هوى وأيديولوجية المسؤول عليها“.

وزاد: ”سمعنا بالمؤسسات التي منعت المنقبات من الدخول والآن هذه المؤسسات تمنع المتبرجات.. كل واحد على هواه. صراحة خاصنا (يلزمنا) اللباس الموحد لكي نراعي ثقافة البلد“.