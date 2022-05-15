احتفاء سعودي غير مسبوق بفريق من الطلبة الموهوبين بعد إنجاز عالمي

حظي فريق سعودي يضم طلاب وطالبات مدارس موهوبين في مجال العلوم والهندسة، باحتفاء كبير في المملكة على المستويين الرسمي والشعبي، ونُظم لهم استقبال حاشد عند وصولهم للبلاد قادمين من الولايات المتحدة الأمريكية بعدما حصدوا جوائز مهمة على اختراعاتهم العلمية.

وخطف الفريق السعودي الذي يضم 35 طالبًا وطالبة، الأضواء في معرض ”ريجينيرن“ الدولي للعلوم والهندسة (آيسف 2022) الذي يقام في أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكي، عندما حصلوا على 22 جائزة وسط منافسة عالمية قوية.

وفور الإعلان عن نتائج المنافسات في المعرض، وظهور أعضاء الفريق السعودي وهم يصرخون فرحًا في قاعة كبيرة امتلأت بالمشاركين، برزت ردود الفعل اللافتة في المملكة عندما شارك مسؤولون سعوديون ومدونون من مختلف مناطق المملكة في الاحتفاء بفريق المملكة.

إذ تم تداول مقطع الفيديو الذي يوثق لحظة الإعلان عن نتائج المنافسات في المعرض، وفوز الفريق بالجوائز، على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، وسط عبارات الدعم والتشجيع، والإشادة بالفريق، والمشرفين عليه.

هذا منتخب المملكة للمخترعين طحنوا الجوائز طحن في معرض آسيف في أمريكا ٢١ جائزة وافضل بحث وافضل باحث شاب pic.twitter.com/tdcEGq7oRB — ابو طارق (@FardanT3) May 14, 2022

ووصف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، عبد الله السواحة، الفريق السعودي بـ ”أبطال المستقبل“، قبل أن ينشر صور الفائزين منهم.

كما حضر وزير التعليم حمد آل الشيخ، بين المهنئين للفريق، وقال: ”بكل فخر أهنئ أبنائي وبناتي الفائزين في المعرض الدولي للعلوم والهندسة #آيسف_2022، لقد حصدت المملكة بشكل غير مسبوق 22 جائزة بدعم من قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- وجهود حثيثة بذلها معلموهم وأسرهم، ويسرني أن أعلن عن تقديم منح ابتعاث للطلبة الفائزين تقديرًا لهم على هذا الإنجاز الوطني“.

بكل فخر أهنئ أبنائي وبناتي الفائزين في المعرض الدولي للعلوم والهندسة #آيسف_2022، حصدت المملكة بشكل غير مسبوق 22 جائزة بدعم من قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- وجهود حثيثة بذلها معلموهم وأسرهم، ويسرني أن أعلن عن تقديم منح ابتعاث للطلبة الفائزين تقديراً لهم على هذا الإنجاز الوطني. pic.twitter.com/kIQrvhnc9J — د. حمد بن محمد آل الشيخ (@minister_moe_sa) May 14, 2022

ووصل ذلك التفاعل ذروته، مساء الأحد، عندما وصلت البعثة السعودية إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض، لتجد هناك استقبالًا حاشدًا بانتظارها بعدما دعا كثير من السعوديين، منذ يوم السبت، للتواجد في المطار للاحتفال بالفريق.

استقبال ابطال المملكة العربية السعودية في المطار اليوم ♥️🇸🇦 pic.twitter.com/O9Ilog6Zkd — Naif Harbi| نايف الحربي (@IamNaifHarbi) May 15, 2022

وأُحيط الطلاب والطالبات والمشرفون عليهم بحشد كبير من المسؤولين السعوديين الذين يمثلون عدة جهات، كما تجمع مراسلو وسائل الإعلام، ومحطات التلفزة المحلية، بينما زيَّنت أعلام المملكة، والورود، ولافتات الترحيب، ردهات المطار وصالة الاستقبال.

وفي العالم الافتراضي، سجل الوسم ”#سعوديون_ينافسون_العالم“ أكثر من 100 ألف تغريدة مع حرص كثير من السعوديين على تهنئة الفريق والاحتفاء بالإنجاز الذي حققه الطلبة الذين تلقوا عروضًا دراسية، وهدايا كثيرة.

وحصدت المملكة 21 جائزة، بالإضافة إلى تحقيق الطالب عبدالله الغامدي جائزة أفضل عالم وباحث على مستوى العالم بعد منافسة 1700 بحث من 65 دولة، عن مشروعه في إنتاج وتخزين الهيدروجين.

شاهد.. لحظة وصول الفائزين بجوائز #آيسف_2022 إلى مطار الملك خالد الدولي في #الرياض بعد مشاركتهم في معرض ⁧"آيسف" الدولي للعلوم والهندسة المقام في ⁧الولايات المتحدة الأميركية. #سعوديون_ينافسون_العالم #قناة_السعودية pic.twitter.com/s84mBFNCaJ — قناة السعودية (@saudiatv) May 15, 2022

ومثّل المملكة في معرض #آيسف_2022، مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) ووزارة التعليم، من خلال 35 طالبًا وطالبة يشاركون بمشاريع في مجالات عدة، بينها: الذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والدوائيات، والبيئة.

وتم اختيار الفريق السعودي من بين 40 فائزًا وفائزة بالجوائز الكبرى في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع 2022 ) الذي يعد واحدًا من 19 برنامجًا مختلفًا، تقدمها مؤسسة ”موهبة“ سنويًا للطلبة الموهوبين الذين يتم اكتشافهم سنويًا في المملكة.

لحظات من الترقب والصبر..

لحظات من السعادة والفخر.. مشاعر رائعة عاشها #المنتخب_السعودي_للعلوم_والهندسة في ليلة حفل الجوائز الكبرى بـ #آيسف_2022.#سعوديون_ينافسون_العالم 🇸🇦 pic.twitter.com/JRw1WZbQv7 — موهبة (@mawhiba) May 14, 2022

وتشارك السعودية في معرض ”آيسف 2022“ كراعٍ رئيس، كما تقدم جائزة خاصة لأفضل المشاريع المشاركة في مجال الطاقة كل عام، وستقدم ”موهبة“ للفائزين منحة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أو منحة لحضور برنامج موهبة الإثرائي العالمي، بالإضافة لمكافأة مالية.

واستقطب المعرض هذا العام أكثر من ألفي مشارك من طلبة التعليم العام، يمثلون أكثر من 85 دولة، بينها السعودية التي تشارك للعام الـ 16 على التوالي، وقد حصلت خلال المشاركات السابقة على 83 جائزة، منها 53 جائزة كبرى، و30 جائزة خاصة، كما قدمت المؤسسة جوائز دولية سنوية خاصة في المسابقة لطلاب من 20 دولة.