بريطاني يتزوج وينجب ويجمع التبرعات خلال رحلة سيرًا على الأقدام

شهدت رحلة سيرًا على الأقدام، بدأها البريطاني كريس لويس، في العام 2018، وقطع خلالها طول ساحل بريطانيا، أحداثًا مفصلية عدة ألقت بظلالها على حياته الشخصية.

وتعرف لويس، البالغ من العمر 42 عامًا، خلال الرحلة على شريكة حياته، التي تزوجها وأنجب منها طفلًا، قبل أن يقررا المضي في الرحلة لتشمل مدن البلاد كافة، كما جمع أثناء رحلته التبرعات لصالح إحدى الجمعيات الخيرية.

وقبل 4 أعوام قرر لويس أن يجوب المملكة المتحدة سيرًا على الأقدام، وذلك بعد سنوات من صراعه مع القلق والاكتئاب، بعد أن خدم لمدة 6 سنوات في وحدة سلاح المظلات في الجيش البريطاني، بحسب ما ذكرته صحيفة ”مترو“ البريطانية، اليوم الأحد.

وخلال الرحلة، التقى لويس، مع كيت بارون، في أغسطس/ آب 2020، عندما كان يعيش في خيمة وضعها أسفل سلم المعلم السياحي ”واليغو ستبس“ بالقرب من بلدة ويك شمال إسكتلندا.

وقال لويس: ”كنت أخيّم أسفل سلم المعلم السياحي، بينما كانت كيت تنفّذ رحلة مشي بمفردها في المنطقة، ثم اقتربت مني وأخبرتني بأنها تشعر بالفضول للتعرف على شخصيتي، ثم قالت إنها تبحث عن مكان للتخييم“.

وأضاف أنه ”بعد حوالي 40 دقيقة عادت ومعها قطع من السمك وشرائح البطاطا المقلية، وقالت لي لا أجد أي مكان للتخييم، يبدو أنك تعرف ما تفعله، وأمضينا الليل كله ونحن نتحدث“.

وكانت كيت، البالغة من العمر 35 عامًا، تعمل في تلك الفترة معلمة تربية رياضية بمدرسة ابتدائية جنوب شرق لندن، وبعد تلك الليلة الأولى التي أمضتها تتبادل أطراف الحدث مع لويس، كان عليها العودة إلى عملها.

وقال لويس: ”بقينا على اتصال لمدة 6 أسابيع ثم تقابلنا في أول موعد مناسب لنا، واعترفنا وقتها أننا في حالة حب وقررنا الزواج“، وذلك قبل أن تقرر كيت أن تترك مهنتها في التدريس، وتواصل المشي مع كريس على طول ساحل بريطانيا.

ورزق الزوجان في أقل من عام بطفلهما الأول في مدينة ويتبي، شرق مقاطعة يوركشاير البريطانية، ويستريح الزوجان الآن في خيمة بموقع تخييم بالقرب من بلدة دورشيستر في مقاطعة دورست البريطانية.

ويخططان، الشهر المقبل، للعودة لاستكمال الرحلة، لإنهاء الحلقة الدائرية للساحل البريطاني البالغ طولها 8000 ميل، ويتعين عليهما الحصول على خيمة أكبر، وحمل 10 لترات من الماء، وحوالي 50 كيلوغرامًا من الإمدادات والمعدات، كما يخطط الثنائي بعد انتهاء رحلتهما مواصلة نمط حياة الرحالة.

وجمع لويس خلال الرحلة تبرعات بلغت حتى الآن 272 ألف جنيه إسترليني، نحو (333608 دولار أمريكي)، وهي لصالح جمعية ”SSAFA“ الخيرية التابعة للقوات المسلحة البريطانية.

وقال لويس: ”سنستقر لبضع سنوات حتى ينمو الطفل، وسنقضي بعد ذلك وقتًا في جزيرة غير مأهولة لتعليم طفلنا كيفية البحث عن موارد الغذاء البرية بمفرده“.