إعلان تجاري لوجبة طعام يثير جدلا واسعا في الكويت

أثار إعلان تجاري لأحد المطاعم في الكويت، جدلا واسعا عقب أن تدخلت الجهات الرسمية وأزالته من الشوارع، إثر اعتراض أحد النواب على محتوى الإعلان ومطالبته بإزالته من الشوارع بداعي ”الحفاظ على القيم“.

وجاء في الإعلان التسويقي العائد لمطعم ”شرمبي“: ”أنا وايد آسف.. أتمنى تقبلين اعتذاري. ف.ه“، دون أي إضافة أخرى تكشف عن مدلول هذا الإعلان الغامض والذي أشار القائمون على المطعم لاحقاً أنه ”مجرد إعلان للتسويق لمنتج جديد“.

بعد إزالته من البلدية • شرمبي تعلن ان الاعلان يخص منتج جديد لها: قائم على مبدأ

«اللي يزعل يراضيه شرمبي» #احترق_الاعلان pic.twitter.com/NsSaa1yJoj — المجلس (@Almajlliss) May 14, 2022

وتداول النشطاء الإعلان على نطاقٍ واسع خلال الساعات الماضية وسط تساؤل من قبل البعض عن المقصود بهذا الإعلان، قبل أن يتم إزالته من الشارع وفق ما أكده النائب في مجلس الأمة فايز غنام الجمهور.

وشكر النائب الجمهور بلدية الكويت لإزالة الإعلان، قائلاً ”تجاوب مشكور من الاخت وزيرة البلدية بإزالة اللوحة التافهة وذلك للحفاظ على الاخلاقيات العامة وعدم السماح للإسفاف وإظهار صورة المجتمع الكويتي بصورة سلبية وأيضا لتعزيز الثقافة لدى أبنائنا وبناتنا على الآداب والقيم الفاضلة“.

تجاوب مشكور من الاخت وزيرة البلدية بإزالة اللوحة التافهة وذلك للحفاظ على الاخلاقيات العامة وعدم السماح للإسفاف وإظهار صورة المجتمع الكويتي بصورة سلبية وأيضا لتعزيز الثقافة لدى أبنائنا وبناتنا على الآداب والقيم الفاضلة pic.twitter.com/9ugKpw2LFi — فايز غنام الجمهور (@fayezaljumhour) May 14, 2022

وعقب وقت قصير من إزالة الإعلان، أكد القائمون على المطعم في منشور عبر حسابهم على ”إنستغرام“ أن ”الإعلان كان مجرد تسويق لمنتج جديد لهم، وأن حرفي (ف. ه) هو اختصار اسم المنتج“.

وبحسب صحيفة ”الجريدة“ المحلية، فإن ”الإعلان كان لتسويق وجبة (هامور) وأن الإعلان حصل على التراخيص القانونية اللازمة قبل عرضه في الشوارع“.

وأحدث هذا الإعلان وإزالته جدلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث انتقد كثير من النشطاء إزالة الإعلان واستنكار النائب له، لاسيما أن هذا النائب سبق وأن اعترض على إقامة فعاليات في البلاد بحجة ”مخالفتها للشرع“.

وانتقدت الكاتبة إقبال الأحمد إزالة الإعلان، قائلةً ”اي تجاوب مشكور ؟!…والله عيب اللي قاعد يصير عندنا..دولة تهتز لاعلان فيه اعتذار ضمني ..اصله اعلان تجاري فيه من الابداع الشئ الكثير لوجبة جديدة في شركة شرمبي ، والاخ غنام الجمهور اعتبرها خدشا للاخلاقيات العامة .. والاخت رنا الفارس خضعت سمعا وطاعا“.

اي تجاوب مشكور ؟!…والله عيب اللي قاعد يصير عندنا..دولة تهتز لاعلان فيه اعتذار ضمني ..اصله اعلان تجاري فيه من الابداع الشئ الكثير لوجبة جديدة في شركة شرمبي ، والاخ غنام الجمهور اعتبرها خدشا للاخلاقيات العامة .. والاخت رنا الفارس خضعت سمعا وطاعا. https://t.co/p1YhJWOqj8 — اقبال الاحمد (@iqbalalahmad1) May 14, 2022

وقالت المدونة لمى العجران ”اعلان فيليه هامور #شرمبي ……خلا نائب في مجلس الأمه يستنفر……..وخزياااااااه…خلصت مشاكل الديره ومشكلتك مع ربيانه“.

اعلان فيليه هامور #شرمبي ……خلا نائب في مجلس الأمه يستنفر……..وخزياااااااه…خلصت مشاكل الديره ومشكلتك مع ربيانه🙈 — لمى العجران 🕊 (@Lama_Alajran) May 14, 2022

ورأى البعض أن إزالة الإعلان ساهم بشكل أقوى لتسويق المنتج، حيث قال الإعلامي حمد قلم ”حرقتوا إعلان مطعم شرمبي ترى السالفه كلها اسم وجبه جديده تراضي فيها اي احد زعلان بس خوش دعاية سويتوها“.

حرقتوا إعلان مطعم شرمبي😂 🍤

ترى السالفه كلها اسم وجبه جديده

تراضي فيها اي احد زعلان

بس خوش دعاية سويتوها 👏🏻🤣 https://t.co/89lTor04ZX pic.twitter.com/hEClLWonQQ — مع حمد قلم (@7amadQalam) May 14, 2022

وبذات السياق، أشار الصحافي في مجلس الأمة رشيد الفعم أن ”إزالة الإعلانات ساهمت بانتشارها بشكل واسع“.

اعلان #شرمبي انتشر اكثر من لو ان ماكسرو الاعلانات …… حرفة . pic.twitter.com/noFWj8vEk5 — رشيد الفعم (@rasheedalfaam) May 14, 2022

إلا أن البعض شدد على رفضه للإعلان وتأييده لإزالته، ومنهم الكاتبة الجازي السنافي التي قالت ”شخصياً مع إزالته، حملات واعلانات تافهة ملأت الشوارع، الهدف منها خلق اثارة فقط بعيداً عن تسويق المنتج“.

شخصياً مع إزالته، حملات واعلانات تافهة ملأت الشوارع، الهدف منها خلق اثارة فقط بعيداً عن تسويق المنتج. https://t.co/YC6XECQWfo — الجَازي طارق السنافي (@AljaziAlsenafi) May 14, 2022

ويشهد المجتمع الكويتي بين الحين والآخر سجالاً حول قضية الإعلانات المنتشرة في مختلف الشوارع والتي تتطرق إلى عدة قضايا وتثير ردود فعل متباينة في المجتمع الذي يشكل خليطاً من الأفكار والمعتقدات المتباينة.