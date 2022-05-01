أبرزها مظلة "كيفلار".. 5 أشياء لا يستغني عنها ماكرون من أجل الحماية

تعرض الرئيس الفرنسي المعاد انتخابه، إيمانويل ماكرون، للرشق بالطماطم في سوق قرب باريس، يوم الأربعاء الماضي، خلال أول جولة له خارج الإليزيه للقاء المواطنين منذ ظهور نتائج الانتخابات، فسارع حراسه لحمايته بفتح مظلة سوداء فوق رأسه يبدو للناظر أنها عادية.

Emmanuel Macron ciblé par un jet de tomates lors de son déplacement à Cergy pic.twitter.com/3J0hXIZSRP — BFMTV (@BFMTV) April 27, 2022

لكن الحقيقة أنها مظلة ”ليست عادية“ صممت خصيصا لهذه المهمة مثلها مثل أشياء أخرى يستعملها الأمن الفرنسي لحماية سلامة الرئيس، ولها خصائص مميزة.

مظلة ”كيفلار“

تم ابتكار هذه المظلة سنة 2011، مصنوعة من ألياف كيفلار، عبارة عن ألياف اصطناعية من البارا أراميد، وهي مادة لها خصائص هامة مقارنة بوزنها، حيث تعتبر أقوى بخمسة أضعاف من الفولاذ.



وبالإضافة إلى مهمة هذه المظلة كواقية من المطر، يمكنها أيضا حماية الرئيس من الحشود ومن أي شيء قد يلقى نحوه، وحتى من رشه بمياه حارقة.

لا يتجاوز وزن المظلة كيلوغرامين، وهي مقاومة لشفرات السكاكين، وللرياح المعاكسة وإن وصلت سرعتها 200 كيلومتر في الساعة، وبدأ العمل بها في فرنسا منذ ولاية الرئيس السابق نيكولا ساركوزي (2007/2012).

الحقيبة المقاومة للرصاص

يتسلح حراس الرئيس الفرنسي أيضا، بحقيبة عملية للغاية خلال تنقلاته، يمكن نشرها على ثلاثة أجزاء، وتكون بمثابة درع مضاد للرصاص عند وضعها أمام الشخصية المراد حمايتها.

وتسمى أيضا ”حقيبة جوسبان“، على اسم رئيس الوزراء الفرنسي السابق ليونيل جوسبان الذي استخدمها في عام 2000، حين كان خارجا من جامعة ”بير زيت“ في الضفة الغربية بفلسطين، وتعرض للرشق بالحجارة من قبل المتظاهرين لأنه اعتبر حزب الله ”منظمة إرهابية“.

السيارات المصفحة

ذكرت صحيفة ”لوبينيون“ في العام 2017، عند انتخاب إيمانويل ماكرون في الولاية الأولى، أن نفقات تكلفة خدمة السيارات الرئاسية ارتفعت بنسبة 14٪ تقريبا. وهي سيارات من نوع ”رونو“ أو “ PSA“، يتم تعديلها بعد ذلك بطريقة خاصة جدا، فإضافة إلى الهيكل الأسود، هناك ذرع من صنع شركة متخصصة تبلغ تكلفته حوالي 300 ألف يورو.

فيما أشار موقع ”لوباريزيان“ أن وضع هذا الدرع، له تأثير في إبطاء السيارة إلى حد كبير، وبالتالي الحد من سرعتها.

هواتف الرئيس الثلاثة

لدى الرئيس الفرنسي 3 هواتف نقالة، الأول هاتفه الخاص، ثم هاتف مؤمن للغاية (Teorem)، له محبس وأزرار، إضافة إلى هاتف خلوي مؤمن للغاية أيضا، الاتصالات من خلاله مشفرة، وتعمل رقاقته كصندوق أسود قابل للتدمير الذاتي عن بعد.

الأبواب الخلفية و البوابات السرية

هذه الطريقة المعروفة داخل القصور منذ قرون، ما تزال صالحة للاستعمال حتى القرن 21 بكل تطوراته.

فخلال لقاء حضره المرشح ايمانويل ماكرون في وزارة المالية في أبريل 2017، استفاد من هذا النظام الأمني القديم، بإنشاء باب سحري تحت قدميه.

حيث ”تم نشر فتحة، في حالة حدوث طلق ناري، وكان يكفي أن ينقلب المكتب، ليجد إيمانويل ماكرون نفسه في الجزء المجوف من المسرح، حيث تم وضع مجموعة إسعافات أولية وسترة واقية من الرصاص“، حسب ما صرح به لودفيك شاكر، منسق عمليات الحملة الانتخابية لحزب ”الجمهورية إلى الأمام“ في ذلك الوقت.