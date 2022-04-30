أنجلينا جولي تزور لفيف الأوكرانية وتلتقي نازحين من الحرب

زارت نجمة هوليود الشهيرة أنجلينا جولي مدينة لفيف الأوكرانية اليوم السبت وتوقفت في مخبز وذهبت إلى محطة للسكك الحديدية للقاء بعض السكان الذين شردتهم الحرب مع روسيا، حسب ”رويترز“.

وجولي (46 عاما) مبعوثة خاصة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي تقول إن أكثر من 12.7 مليون شخص فروا من ديارهم خلال الشهرين الماضيين وهو ما يمثل نحو 30% من سكان أوكرانيا قبل الحرب.

⚡️ Actress and filmmaker Angelina Jolie was spotted at a cafe in western Ukrainian city of Lviv on April 30. Jolie is a special envoy for the United Nations High Commissioner for Refugees. Video: Maya Pidhoretska via Facebook. pic.twitter.com/CBtR4HBMNR — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 30, 2022

وأثناء زيارة محطة السكك الحديدية التقت جولي بمتطوعين يساعدون النازحين الذين أبلغوها بأن كل طبيب نفسي مناوب يتحدث إلى حوالي 15 شخصا في اليوم.

Lviv, Ukraine. The video shows Angelina Jolie talking to refugees at the train station. (The actress's trip to Ukraine has not been officially announced) pic.twitter.com/SROU8QtMuI — The Insider (@InsiderEng) April 30, 2022

وقال المتطوعون إن كثيرا من الموجودين في المحطة أطفال تتراوح أعمارهم بين عامين و عشرة أعوام.

وقالت جولي ”لابد أنهم يعانون من صدمة… أعلم إلى أي مدى تؤثر الصدمة على الأطفال، أدرك أن مجرد وجود شخص ما يُظهر مدى أهميتهم، ومدى أهمية الاستماع لأصواتهم.. أعرف أن ذلك له تأثير على شفائهم“.

Angelina Jolie popped into Lviv today and spent some time at the railway station meeting displaced people. pic.twitter.com/734EKQrijG — Raf Sanchez (@rafsanchez) April 30, 2022

وفي التطورات الميدانية الأوكرانية، تعرّض مطار أوديسا في جنوب أوكرانيا، يوم السبت، لقصف صاروخي روسي أدى إلى تدمير المدرج دون أن يسفر عن سقوط ضحايا، حسب ما أعلن حاكم المنطقة مكسيم مارتشنكو.

وقال الحاكم في مقطع مصور على تطبيق تلغرام: ”اليوم، ضرب العدو من القرم مستخدما نظام باستيون للصواريخ الدفاعية الساحلية، تم تدمير مدرج مطار أوديسا، الحمد لله لم يسقط ضحايا“.

وقال الجيش الأوكراني، يوم السبت، إن ضربة صاروخية روسية على مطار في أوديسا دمرت المدرج بصورة تجعله غير صالح للاستخدام.

ولم يقدم الجيش أي تفاصيل.