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أنجلينا جولي تزور لفيف الأوكرانية وتلتقي نازحين من الحرب
تاريخ النشر: 30 أبريل 2022 20:41 GMT
تاريخ التحديث: 30 أبريل 2022 22:00 GMT

أنجلينا جولي تزور لفيف الأوكرانية وتلتقي نازحين من الحرب

زارت نجمة هوليود الشهيرة أنجلينا جولي مدينة لفيف الأوكرانية اليوم السبت وتوقفت في مخبز وذهبت إلى محطة للسكك الحديدية للقاء بعض السكان الذين شردتهم الحرب مع

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المصدر: فريق التحرير

زارت نجمة هوليود الشهيرة أنجلينا جولي مدينة لفيف الأوكرانية اليوم السبت وتوقفت في مخبز وذهبت إلى محطة للسكك الحديدية للقاء بعض السكان الذين شردتهم الحرب مع روسيا، حسب ”رويترز“.

وجولي (46 عاما) مبعوثة خاصة لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، التي تقول إن أكثر من 12.7 مليون شخص فروا من ديارهم خلال الشهرين الماضيين وهو ما يمثل نحو 30% من سكان أوكرانيا قبل الحرب.

وأثناء زيارة محطة السكك الحديدية التقت جولي بمتطوعين يساعدون النازحين الذين أبلغوها بأن كل طبيب نفسي مناوب يتحدث إلى حوالي 15 شخصا في اليوم.

وقال المتطوعون إن كثيرا من الموجودين في المحطة أطفال تتراوح أعمارهم بين عامين و عشرة أعوام.

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وقالت جولي ”لابد أنهم يعانون من صدمة… أعلم إلى أي مدى تؤثر الصدمة على الأطفال، أدرك أن مجرد وجود شخص ما يُظهر مدى أهميتهم، ومدى أهمية الاستماع لأصواتهم.. أعرف أن ذلك له تأثير على شفائهم“.

 

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وفي التطورات الميدانية الأوكرانية، تعرّض مطار أوديسا في جنوب أوكرانيا، يوم السبت، لقصف صاروخي روسي أدى إلى تدمير المدرج دون أن يسفر عن سقوط ضحايا، حسب ما أعلن حاكم المنطقة مكسيم مارتشنكو.

وقال الحاكم في مقطع مصور على تطبيق تلغرام: ”اليوم، ضرب العدو من القرم مستخدما نظام باستيون للصواريخ الدفاعية الساحلية، تم تدمير مدرج مطار أوديسا، الحمد لله لم يسقط ضحايا“.

وقال الجيش الأوكراني، يوم السبت، إن ضربة صاروخية روسية على مطار في أوديسا دمرت المدرج بصورة تجعله غير صالح للاستخدام.

ولم يقدم الجيش أي تفاصيل.

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