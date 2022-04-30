بعد 77 عامًا.. تعويض مسنة عن سرقة جنود أمريكيين كعكة يوم ميلادها

قدَّم الجيش الأمريكي كعكة عيد ميلاد لعجوز إيطالية بعد 77 عامًا من قيام جنود أمريكيين بسرقة كعكة عيد ميلادها الثالث عشر أثناء تواجدهم في إيطاليا لمحاربة النازيين.

وأشارت شبكة ”سي أن أن“ الأمريكية إلى أن العقيد ماثيو جوملاك، والرقيب بيتر واليس، قاما بإعطاء ميري ميون كعكة مغطاة بالكريما تعلوها فواكه طازجة، أمس الأول الخميس، بمناسبة عيد ميلادها التسعين.

ونقلت الشبكة عن الموقع الرسمي للجيش الأمريكي قوله إن حفل عيد ميلاد ميون أقيم، أمس الجمعة، واستضافه المسؤولون الإيطاليون في حديقة ”جيارديني سالفي“ في القرية في قلب منطقة ”فيتشنزا“ في إيطاليا.

كعكة مسروقة

ولفتت إلى أنه، في 28 نيسان/ أبريل العام 1945، خاضت القوات الأمريكية من فرقة المشاة 88 معركة ضد الجنود الألمان في البلدة الواقعة شمال شرق إيطاليا.

وأوضحت أن ”ميون“ كانت مراهقة صغيرة عندما وصلت المعركة إلى قريتها ”سان بيترو، مضيفة أنه عندما فتح الجنود الألمان النار بالقرب من مزرعتها، اختبأت مع والدتها في العلية، وأنها عندما استيقظت في صباح اليوم التالي، كانت القوات الأمريكية قد أخذت كعكة عيد الميلاد المخبوزة حديثًا التي تركتها والدتها لها على عتبة النافذة.

وبحسب الشبكة قُتل أو جرح ما لا يقل عن 19 جنديًا أمريكيًا خلال المعركة، وتم القضاء على العديد من الدبابات الأمريكية، وأنه بعد ذلك أقام السكان المحليون في فيتشنزا علاقات مع الجيش الأمريكي، واقاموا حفلات لهم.

وقال جوملاك، قائد حامية الجيش الأمريكي في إيطاليا: ”هذا الترحيب الحار من قبل أهالي فيتشنزا مستمر حتى يومنا هذا“.

وفي حديثه عن رد فعل ”ميون“ على سرقة كعكة عيد ميلادها، أضاف: ”تحولت سعادتها إلى خيبة أمل في وقت لاحق عندما سرق الجنود الأمريكيون كعكة عيد ميلادها“.

مسحت دموعها

بدوره قال ”واليس“ الجندي بالشرطة العسكرية الأمريكية في إيطاليا: ”الحقيقة أنني شعرت بالارتياح كثيرًا عندما أعطيتها الكعكة لعيد ميلادها.“

وقالت الشبكة في تقريرها:“مسحت ميون الدموع من عينيها، بينما شاهد المئات من المتفرجين، بمن فيهم جنود أمريكيون، وإيطاليون، ومحاربون قدامى، وشرطة، وسكان محليون، تسليمها كعكة عيد ميلادها.“

وقالت ميون: ”سآكل تلك الكعكة الرائعة مع جميع أفراد عائلتي الذين يتذكرون هذا اليوم الرائع الذي لن أنساه أبدًا“.