مغنون كبار وعروض مسرحية.. "الترفيه السعودية" تطلق برنامج احتفالات عيد الفطر

كشفت هيئة الترفيه السعودية، عن جدول احتفالات ستنظمها في عيد الفطر، الذي يأتي هذا العام بعد إلغاء قيود جائحة كورونا.

وتتضمن الفعاليات إقامة حفلات لكبار نجوم الفن في العالم العربي بعدة مدن، بينما تقام مسرحيات وفعاليات فنية ترفيهية على مدى أيام.

كما يتضمن برنامج الاحتفالات إطلاق متزامن للألعاب النارية في 13 مدينة سعودية مساء اليوم الأول للعيد الذي تتوقع المراصد الفلكية أن يصادف يوم الإثنين المقبل.

وعلى مدار ستة أيام، ستشهد مدن الرياض وجدة وأبها والدمام والقصيم، حفلات فنية يحييها الفنانون كاظم الساهر، ومحمد عبده، وأصالة، وأنغام، وعبادي الجوهر، وعمرو دياب، وتامر حسني، وماجد المهندس.

كما ستقام حفلات أيضا للفنانين: رابح صقر، ومحمد رمضان، وعلي عبدالكريم، وأميمة طالب، وفهد الكبيسي، وراشد الفارس، ودحوم الطلاسي، وموضي الشمراني، وإبراهيم الحكمي، وأميمة طالب.

كما ستشهد مدن الرياض والدمام وأبها وجدة، 14 عرضا مسرحيا، لأربع مسرحيات كوميدية يشارك فيها فنانون من عدة دول عربية، هي ”طار بالعجة“، ”اللمبي في الجاهلية“، ”الليلة الكبيرة“، و“حلالهم دلالهم“.

عيش الضحكة مع #احلى_عيديه 😎

في أربع عروض مسرحية تنتظرك من 4 إلى 6 مايو مع أبرز الفنانين والفنانات ❤️#عيشهاhttps://t.co/hXHZMn229o pic.twitter.com/UYeTQdSGyw — عـيشها (@Enjoy_Saudi) April 28, 2022

ويتضمن برنامج هيئة الترفيه الحكومية، فعاليات أخرى، مخصصة للأطفال وأخرى للعائلة، وبينها إحياء لعادات تراثية مرتبطة بعيد الفطر.

وبدأت المملكة في السنوات القليلة الماضية تنظيم فعاليات ترفيهية وفنية وثقافية في مدنها، وسط مشاركة كبيرة من السكان والسياح في بعض تلك الفعاليات، مثل موسمي الرياض وجدة الترفيهيين الذين يستمران لأشهر.

ووفرت تلك الفعاليات التي تقام أيضا في عيدي الفطر والأضحى، مكانا تقصده العوائل والأطفال والشبان للترفيه والمتعة في بلد يعيش فيه قرابة 33 مليون نسمة، نحو 13 مليون منهم وافدون أجانب من مختلف الجنسيات.

لكن جائحة كورونا التي دفعت المملكة ودول العالم لفرض قيود على السفر والتجمعات خلال العامين الماضيين، ألقت بظلالها على تنظيم الفعاليات الترفيهية في المملكة، قبل أن تعود هيئة الترفيه لنشاطها المعتاد هذا العام مع إلغاء قيود الجائحة.

وستكون احتفالات مدينة جدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر في غرب المملكة، جزءاً من موسم جدة الترفيهي الذي سيستمر على مدى شهرين، ويشهد إقامة 2800 فعالية ترفيهية وفنية وثقافية في تسع مواقع بالمدينة مخصصة للمناسبة في نسختها الثانية.