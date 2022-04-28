"عبودكا" يقيم بطولة "البادل" في الكويت رغم الجدل

أقيمت في الكويت، بطولة لعبة ”البادل“ الخاصة بالسيدات، عقب يوم من إثارتها للجدل وإصدار قرار بمنع إقامة اللعبة بحجة ”ارتكاب المنظمين للبطولة مخالفة ممارسة نشاط تجاري دون ترخيص“.

وألغي قرار إيقاف اللعبة، وانطلقت البطولة مساء أمس الأربعاء، عقب السماح لمنظميها بإقامتها في اللحظات الأخيرة.

و“البادل“ لعبة لاقت رواجًا في منطقة الخليج العربي، وتم تنظيم عدة بطولات في الكويت في الآونة الأخيرة، وهي خليط بين التنس والإسكواش وتقام في ملعب مغلق يصغر عن حجم ملعب التنس.

وأعربت المشاركات والمنظمون والحضور عن سعادتهم بإقامة البطولة، واستيائهم مما شهدته الساعات الماضية من قرار منع اللعبة الذي رافقه جدل واسع إثر تباين الأحاديث حول سبب منع البطولة، وهو ما دفع البعض لاتهام الحكومة ”بالخضوع لضغط النواب الإسلاميين“.

وحضر البطولة إضافة إلى الجمهور النسائي، الفرق النسائية المشاركة والمنظمون ومنهم مشهور مواقع التواصل الاجتماعي عبدالله الجاسر المعروف بـ ”عبودكا“.

وقالت شهد العيسى إحدى المنظمات للبطولة، في حديث لصحيفة ”القبس“ الكويتية: إن سبب إصدار قرار سابق بمنع البطولة هو ”الأنشطة التجارية والأكشاك التي كان من المقرر تثبيتها إلا أنه تم إلغاؤها“.

وكان الكويتي ”عبودكا“ قد أعلن عبر حسابه في ”سناب شات“، أمس الأول، عن بطولة للعبة ”البادل“ للسيدات فقط، وأكد أن جميع الفرق المشاركة في هذه البطولة نسائية، حيث طالب المشاركات بضرورة الالتزام بلباس رياضي رمضاني محتشم.

وعقب ساعات من دعوته للبطولة، قالت صحيفة ”القبس“ نقلًا عن مصادر من وزارة التجارة إن ”الوزارة منعت إقامة بطولة البادل وذلك بسبب ارتكاب المنظمين للبطولة مخالفة ممارسة نشاط تجاري دون ترخيص، من خلال تثبيت عدد من أكشاك بيع المواد الغذائية“.

وذكرت المصادر أن ”إقامة البطولات الرياضية أمر متاح أمام الجميع، لكن في حال مصاحبتها أنشطة تجارية وعمليات بيع للجمهور، لا بد من أخذ موافقة من وزارة التجارة والصناعة لتقوم بدورها في حماية المستهلك“.

وخرج ”عبودكا“ مجددًا عقب تداول قرار إيقاف ومنع البطولة، ليشير إلى أن البطولة لم تنل إعجاب بعض أعضاء مجلس الأمة، ومنهم النائب الإسلامي فايز الجمهور، الذي تواصل مع وزير التجارة فهد الشريعان، وطالبه بإلغاء هذه البطولة.

وقال ”عبودكا“ إن وزارة التجارة تواصلت معه لاحقًا وطالبته بإلغاء الفعالية وإزالة الأكشاك التجارية الخاصة به، وأشاروا إلى أنه بإمكانهم إقامة اللعبة في الملاعب لكن دون أي فعاليات أو أنشطة مرافقة.

وأفاد ”عبودكا“ بأن البطولة لم تُلغَ، وستقام في الملاعب وستحضر الجماهير، لكن دون أي فعاليات أو أنشطة.

وأبدى استياءه من إلغاء الفعاليات المرافقة للبطولة، وخسارته للمبلغ الذي خصصه لإقامة هذه الدورة، لافتًا إلى أنه أنفق 22 ألف دينار (72 ألف دولار).

كما استغرب المشهور الكويتي مما ردده بعض النواب بشأن إيقاف الدورة بسبب الاختلاط واللباس غير المحتشم.

وأشار إلى أن البطولة خاصة بالسيدات وأنه شدد على ضرورة الالتزام باللباس المحتشم، وأن هناك بطولات أخرى مختلطة للعبة البادل تم تنظيمها ولم يتم الحديث عنها أو إلغاؤها، وفق قوله.

وأوضحت وزارة التجارة أن ما يتداول بشأن إيقاف البطولة نتيجة الاختلاط واللباس غير المحتشم ”غير صحيح“.

وأشارت الوزارة إلى أنها ”استدعت الشركة المنظمة للدورة لإبلاغها بوجوب إصدار التراخيص اللازمة للأنشطة التجارية المقامة في الدورة وترخيص توزيع الهدايا كونه اختصاص الوزارة، وغير هذا فهو ليس من اختصاص وزارة التجارة“.

وأبدى كثير من النشطاء استياءهم من تبريرات النواب لإلغاء الفعالية، لا سيما أن بيان وزارة التجارة الرسمي لم يشر إلى قضية الاختلاط واللباس المحتشم، وأكد أن القضية تتعلق بالحصول على التراخيص.

وسبق أن اتخذت الكويت إجراءات ضد فعاليات ونشاطات ترفيهية ورياضية أُعلن عن إقامتها في البلد الخليجي الذي اعتاد فيه تياران مختلفان في التوجهات الفكرية على الخلاف المستمر في الآراء تجاه قضايا جدلية يتم طرحها بين حينٍ وآخر.