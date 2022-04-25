وفاة أكبر معمرة في العالم عن 119 عاما

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

تَوفَّت مسنة يابانية دخلت موسوعة ”غينيس“ للأرقام القياسية في 2019 كأكبر معمرة في العالم، عن 119 عاما، كما قال مسؤولون محليون، اليوم الاثنين.

وولدت كاني تاناكا، يوم الـ2 من كانون الثاني/يناير 1903 في منطقة ”فوكووكا“ في جنوب غرب اليابان، وهو العام الذي قام فيه الأخوان رايت بأول تجربة طيران ناجحة والذي أصبحت فيه ماري كوري، أول امرأة تفوز بجائزة ”نوبل“.

وكانت اليابانية كاني تاناكا، تتمتع بصحة جيدة نسبيا حتى وقت قريب وعاشت في دار لرعاية المسنين، حيث كانت تستمتع بالألعاب اللوحية وبحل مسائل رياضيات وتناول المشروبات الغازية والشوكولاتة.

وكانت تدير في السابق العديد من الأعمال بما فيها متجر ”للنودلز“ ومتجر لـ“كعك الأرز“، وفق وكالة ”فرانس برس“.

وتزوجت هيديو تاناكا، قبل قرن في العام 1922 وأنجبت 4 أطفال وتبنت خامسا.

وهي خططت لاستخدام كرسي متحرك للمشاركة في مسيرة تتابع الشعلة لأولمبياد طوكيو عام 2021، لكن جائحة ”كورونا“ حالت دون ذلك.

وأشاد الحاكم المحلي سيتارو هاتوري، بحياة تاناكا، بعد وفاتها في الـ19 من نيسان/أبريل.

وقال في بيان، اليوم الاثنين ”كنت أتطلع إلى رؤية كاني-سان، في يوم احترام المسنين لهذا العام – عطلة وطنية في أيلول/سبتمبر – والاحتفال معا وتناول المشروبات الغازية والشوكولاتة المفضلة لديها“.

وأضاف ”لقد حزنت جدا عندما تلقيت الخبر“.

وبوفاة تاناكا أصبحت الراهبة الفرنسية لوسيل راندون أكبر معمرة في العالم وعمرها 118 عاما، بحسب رويترز.

ويتقلص عدد سكان اليابان وتزيد فيها أعداد كبار السن. وحتى سبتمبر/ أيلول الماضي كان في البلاد 86510 من المعمرين تسعة من كل عشرة منهم من النساء.