بسبب رقصة "مستفزة".. روسيا تحقق مع طالبة أجنبية بتهمة تمجيد النازية

اعتقلت الأجهزة الأمنية الروسية طالبة زمبية للتحقيق معها بتهمة تمجيد النازية وذلك بسبب رقصة وصفت بالمثيرة والخادشة لمشاعر الروسيين كانت الطالبة نشرتها على حسابها على منصة ”انستغرام“ وفق ما أوردته صحيفة ”سي نيوز“ الفرنسية على موقعها الالكتروني.

وألقت شرطة مدينة ”خانتي مانسيسك“ الواقعة في منطقة ”تيومين“ غرب سيبيريا، القبض على ريبيكا زيبا وهي طالبة تبلغ من العمر 21 عاما، وتنحدر من أصول زمبية، وذلك إثر نشرها مقطع فيديو على حسابها في إنستغرام وهي ترقص رقصة ”التوارك“ الإفريقية الشهيرة، قبالة نصب تذكاري لضحايا المعارك القتالية ضد القوات النازية إبان الحرب العالمية الثانية في مدينة خانتي مانسييسك.

وأخضعت الشرطة الطالبة لساعات من التحقيق بعد توجيه تهمة ”تمجيد النازية“ أمام مكان رمزي في روسيا وخصوصا في مقاطعة خانتي مينسك وسط البلاد، فيما أكدت لجنة تحقيق محلية أن المسؤولين في الأجهزة القضائية باشروا إجراءات جنائية ضد الطالبة المهاجرة.

وبحسب ما أورده موقع ”سي نيوز“، وجهت للطالبة شبهة ارتكاب جريمة حسب فصول القانون الجنائي الروسي من خلال ”أداء رقصة فاحشة بالقرب من نصب تذكاري، والاستهتار برموز الوطن وتمجيد نظام معاد لروسيا، أي تمجيد النظام النازي أمام نصب تذكاري يخلد مجد جنود المنطقة الذين لقوا حتفهم خلال الحرب العظمى في مواجهة القوات النازية خلال الحرب العالمية الثانية.“

Russian officials in Khanty-Mansiysk have charged a 21-yr-old student from Zambia with “rehabilitating Nazism” because she filmed herself twerking in front of the city’s WWII eternal flame. She faces 5 yrs in prison. Truly hers is the face of … Nazism??? https://t.co/IObbnQ8uxJ pic.twitter.com/OaRwkA2iwH

— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) April 19, 2022