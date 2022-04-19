بدؤوا من صندوق سيارة.. 3 أشقاء آسيويين يديرون إمبراطورية للعطور في لندن

نجح 3 أشقاء بريطانيين من أصل بنغلاديشي في تحقيق إمبراطورية لبيع العطور تكسب الملايين سنوياً، وذلك بعدما كانوا لا يستطيعون تحمل تكاليف افتتاح متجر، إذ كانوا يعرضون منتجاتهم العطرية قبل 13 عاماً من داخل صندوق سيارتهم.

وكان الأشقاء ”كازي شفيقور“، و“كازي أبيدور رحمان“، و“كازي لثفور رحمان“، يعملون في البداية بمتاجر بيع العطور في الأسواق المحلية شرق العاصمة البريطانية لندن.

ثم قرر الإخوة في عام 2009 تأسيس علامتهم التجارية الخاصة، التي أطلقوا عليها Sunnamusk، وذلك بعد تعرض المتجر الذي يعملون فيه لضائقة مالية.

وجمعوا في تلك الفترة نحو 780 دولارا أمريكيا من أموالهم لتأسيس شركتهم الخاصة بإنتاج مجموعة من العطور على النمط العربي، وفق صحيفة ”ميرور“ البريطانية.

وقال كازي أبيدور رحمان، الشقيق الأصغر، والمدير التنفيذي للشركة: ”بعد أن اشترى أخي كازي شفيقور بعض العطور من المتجر الذي كنا نعمل فيه، بدأنا في بيعها من صندوق سيارتنا، ومن متجر كنا نعمل فيه بدوام جزئي في سوق وايت تشابل شرق لندن“.

وتابع أبيدور رحمان، ويبلغ من العمر 23 عاماً: ”كنا نضع المنتجات فوق أي نوع من الصواني وقطع القماش ونبدأ في بيعها“، لافتاً إلى أن والدتهم الداعم الرئيسي لتحفيزهم على مواصلة تطوير عملهم.

وافتتح الأشقاء في عام 2010 أول متجر لبيع منتجاتهم في سوق ”وايت تشابل“، حيث بدأت علامتهم التجارية في حصد شعبية، وكانوا يكسبون يومياً آنذاك قرابة 500 جنيه إسترليني (651 دولارا أمريكيا).

وبمرور عام أطلق الإخوة متجراً ثانياً في مركز ويستفيلد ستراتفورد للتسوق شرق لندن، حيث قالوا: ”كان افتتاحه مكلفاً ولكنه كان يستحق ذلك“.

وبدأت علامتهم التجارية تحقق نجاحاً ملحوظاً، عندما دشنوا في عام 2013 متجراً رئيسياً للشركة بمنطقة ”بوابة ألدغيت“ في لندن، وتبعها افتتاح متاجر فرعية في كافة أسواق العاصمة البريطانية.

وبقدوم جائحة كوفيد 19، بدأت الشركة تسويق منتجاتها عبر الانترنت، حيث شهدت ارتفاعاً في المبيعات.

وكشف أبيدور رحمان أن الشركة حققت أرباحاً بالملايين خلال وباء كوفيد 19، وذلك من خلال تسويق المنتجات إلكترونياً.

وبين أنهم نجحوا خلال الفترة ”2020 – 2021“ في افتتاح 71 فرعاً للشركة، ينتشر 15 منها في المدن البريطانية، وفرعان في ألمانيا، متوقعاً وصول مبيعاتهم العام الجاري إلى 10 ملايين جنيه إسترليني (13.01 مليون دولار أمريكي).