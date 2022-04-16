مستشفى حكومي سعودي يبدأ علاجًا معقدًا للطفل السوري أحمد الديري

بدأ مستشفى حكومي سعودي بعلاج الطفل السوري المقيم في المملكة، أحمد الديري، بعد شهور من تعذر نقله لأي مستشفى في المملكة أو خارجها بسبب حالته الصحية المعقدة التي نجمت عن حادث، ووسط حملة تعاطف واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعرض أحمد (14 عاماً) يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لحادث سقوط آلة ثقيلة عليه في مدينة جدة، وخضع منذ ذلك الحين في مستشفى ”شرق جدة“ لسلسلة عمليات وتدخلات طبية، لكنه لا يزال بحاجة لمستشفى متخصص يتعامل مع تفتت عظام حوضه ويثبت عموده الفقري الذي كُسرت بعض فقراته.

وقال والد الطفل في تغريدة على تويتر، فجر اليوم السبت ”ساعات وأنا أحاول ان اصوغ كلمات تعبر عن شكري، فإن قلتُ شكراً فشكري لن يوفيكم، حقاً سعيتم فكان السّعي مشكورا.. أعجز عن وصف مدى امتناني لجهودكم شعباً وقادة وعامة.. الحمد الله أحمد بدأ أول خطوات علاجه بنقله للحرس الوطني..“.

ساعات وأنا احاول ان اصوغ كلمات تعبر عن شكري فإن قلتُ شكراً فشكري لن يوفيكم، حقاً سعيتم فكان السّعي مشكورا..اعجز عن وصف مدى امتناني لجهودكم شعباً وقاده وعامه.. الحمد الله احمد بدأ اول خطوات علاجه بنقله للحرس الوطني داعي لكم ولاولادكم الصحه والسلامه 🤍#الطفل_احمد_ياملكنا3 pic.twitter.com/md8KJIVknT — والد الطفل احمد (@fAJXTZplAj6oyo6) April 15, 2022

ونقلت سيارة إسعاف الطفل إلى مدينة الملك عبد العزيز الطبية في مدينة جدة، والتي تضم عدة مستشفيات ومراكز طبية متخصصة، وهي واحدة من مدن طبية أخرى تتبع وزارة الحرس الوطني في السعودية.

وكانت عائلة الطفل قد أعلنت أواخر مارس/آذار الماضي، عن تكفل رجل أعمال سعودي بعلاجه داخل المملكة أو خارجها، لكن مساعي إيجاد مستشفى متخصص يقبل علاج حالته الصحية الحرجة باءت بالفشل.

وسعى متعاطفون كثر لإيجاد مستشفى في المملكة أو خارجها، يقبل بعلاج الطفل أحمد، وكانت تركيا إحدى الوجهات المقترحة لعلاجه، لكن حالته الصحية المعقدة، حيث يحتاج لتدخل العديد من التخصصات الطبية، حالت دون ذلك بحسب ما أبلغ ”إرم نيوز“ منسق طبي تركي مطلع على ملف الطفل الصحي.

وساد اليأس عند كثير من المتعاطفين مع الطفل أحمد بعد شهور من بقائه دون الخضوع لعلاج، قبل أن يكشف والده عن التطور الجديد في علاجه بنقله لمستشفى الحرس الوطني بمدينة جدة، وعودة الأمل بشفائه.

وقاد والد الطفل في الأشهر الماضية حملة للتعاطف مع ابنه وتوفير علاج له، ما لبث أن انضم لها فنانون ومشاهير في كثير من الدول العربية.

وتسببت فيديوهات سابقة ظهر فيها أحمد متألماً ويصرخ من الألم، بمشاعر حزن واسعة ومطالب بتوفير علاج له.

وجددت السعودية في وقتٍ سابق إقامة الطفل أحمد لمدة سنة كاملة، وهو إجراء يسهل علاجه في المستشفيات أو نقله للعلاج خارج المملكة بشكل قانوني.

ويعيش ملايين السوريين لاجئين في دول الجوار ودول خليجية وعربية وأوروبية أخرى بسبب الحرب التي شهدتها البلاد منذ العام 2011، بين العديد من الأطراف المحلية المتصارعة ووحدات قتالية من دول أخرى.