صياد يمسك "صدفة" بسمكة نادرة طولها 13 قدما.. وهكذا تصرف (صور)

اصطاد صياد سمك بالصدفة، سمكة نادرة تتميز بغرابة شكلها، وذلك خلال قيامه برحلة صيد في عرض بحر ولاية فلوريدا الأمريكية.

وبحسب موقع ”لادبايبل“ الإخباري، فإن إيان أثرتون من مدينة فليتوود الساحلية في مقاطعة لانكشاير البريطانية، خرج هذا الأسبوع في رحلة صيد مع شركة Fin & Fly الأمريكية الخاصة باستئجار رحلات الصيد قبالة سواحل فلوريدا، على أمل الإمساك بسمكة قرش.

وفي رحلته التي استغرقت نصف يوم مع قبطان السفينة ”جون“، غادرا ميناء كانافيرال البحري بالولاية الأمريكية، وتوجها على بعد أميال قليلة في المحيط الأطلسي بحثًا عن أسماك القرش.

وعندما التفت بعض الأسماك الزرقاء في الماء حول صنارة الصيد، تمكن أثرتو من الإمساك بإحداها على الفور.

وبعد معركة دارت بين السمكة والصياد واستمرت قرابة الساعة، نجح في السيطرة عليها، وكانت المفاجأة أنها ليست سمكة قرش على الإطلاق، بل كانت سمكة نادرة يبلغ طولها 13 قدمًا، من نوع ”أسماك المنشار“.

وأدرك إيان وجون على الفور أنهما لم يمسكا بسمكة القرش التي كانا يبحثان عنها، بل اصطادا سمكة منشار، أكثر المخلوقات البحرية ندرة في العالم.

ولأن أسماك المنشار معرضة لخطر الانقراض، لتعرضها للصيد الجائر في القرن الماضي، فليس من المفترض صيدها، استطاع الكابتن جون تحريرها من الصنارة دون سحبها من الماء، وعلى الفور سبحت السمكة بعيداً في البحر.

وتعتبر سمكة المنشار ذات الأسنان الصغيرة واحدة من 5 أنواع من أسماك المنشار الموجودة في جميع أنحاء العالم، ولكنها النوع الوحيد الذي يعيش قبالة سواحل فلوريدا، ويمكن أن يصل طولها إلى 16 قدمًا.

ويطلق على المنشار الموجود على رؤوسها اسم المنقار، حيث يشبه أداة تشذيب الأعشاب، ويمكن أن يصل طوله إلى حوالي 5 أقدام. كما تُعرف هذه الأسماك باسم ”القرش النجار“.

ويتمتع سمك المنشار في بعض الثقافات، بمكانة أسطورية، وتعتبرها بعض شعوب غرب أفريقيا رمزاً للشجاعة.

وعلى الرغم من أن أسماك المنشار تبدو مخيفة جدًا، إلا أنها نادراً ما تُعرف بمهاجمة البشر، ما لم تتصرف دفاعًا عن النفس.