"كفو" برنامج بحريني يسلط الضوء على شخصيات أثرت المجتمع بعيداً عن الأضواء‎

حقق البرنامج البحريني ”كفو“ الذي يُعرض على تلفزيون البحرين تفاعلاً واسعاً من قبل نخب وأكاديميين داخل المملكة وخارجها، جذبتهم فكرة البرنامج الإنساني الذي يُعنى بتسليط الضوء على جوانب من شخصيات قدمت خدمات إيجابية في المجتمع بعيداً عن الأضواء.

وأشاد المتابعون، بينهم كتاب وإعلاميون من البحرين ودول الخليج والعالم العربي، بالبرنامج الذي لفتت حلقاته العشر التي عُرضت منذ مطلع شهر رمضان الأنظار حول الشخصيات التي استضافها.

واستضاف البرنامج حتى الآن عشر شخصيات مختلفة، تباينت إنجازاتهم ومشاريعهم التي قدموها وشكلت إضافة للمجتمع.

وكان الضيف الأول الرياضي البحريني أيمن الحدي وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة ومن أبرز الرياضيين في المملكة، والضيفة الثانية معلمة تُدعى شيخة أم أحمد، تمت استضافتها في المدرسة لتكريمها بطريقة لافتة لتكريسها حياتها في تدريس المكفوفين.

كما سلط البرنامج الضوء على شخصية خليل الديلمي المعروف بـ ”أبو الأيتام“ لتكفله ورعايته لكثير من الأيتام عن طريق إنشائه جمعية خيرية، ومحمود الحجازي وهو شاب تبرع بكليته لطفل لا تربطه به أي علاقة عائلية، ونادية الصديق وهي سيدة عانت من مرض السرطان الذي تمكنت من مقاومته والشفاء منه، لتخصص جهدها ووقتها لمساندة محاربي هذا المرض.

وفي الحلقة السادسة استضاف البرنامج الحاج محمد سعيد وهو مدرس تفانى في عمله في المدرسة والحي، وعُرف بمساندته لكل من هم حوله دون مقابل، ثم السيدة آمال التي عُرفت باهتمامها بذوي الاحتياجات الخاصة والتطوع لتهيئتهم لإقامة مشاريعهم الخاصة.

وكان الشاب محمد سالم الضيف الثامن، وهو شاب بحريني عرض نفسه للخطر لإنقاذ عائلة من حريق اندلع في منزلهم كاد أن يودي بحياتهم.

أما الحلقتان التاسعة والعاشرة فقد سلطتا الضوء على زينب الأسود وهي سيدة تعلمت لغة الإشارة وأتقنتها للحوار مع زوجها وأبنائها وكل من يحتاج لمساعدتها بذلك دون مقابل، وأخيراً الطفل بدر الريِس الذي أسس مشروعا خاصا ليتشارك أرباحه مع أطفال من مرضى السرطان.

واعتمدت جميع الحلقات على تصوير الضيوف دون علمهم، ومفاجأتهم بأسلوب مشوق من خلال صور ولافتات تحمل صورهم وتشيد بهم وبإنجازاتهم.

وعرض البرنامج تقريرا مصورا لأشخاص مقربين من الضيوف يتحدثون عنهم وعما قدموه، ومن ثم تكريمهم وسط جمع غفير من المقربين.

وأثارت ردود أفعال الضيوف عند تكريمهم من قبل البرنامج وتسليط الضوء عليهم، تفاعلاً لافتاً عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأثنى متابعون على العمل والقائمين عليه، وطالبوا باستنساخ برامج مشابهة في المحطات الخليجية الأخرى.

وقال الاستشاري والمدرب السعودي نايف العوبثاني: ”#أنت_كفو برنامج جميل يعرض ويفخر بأصحاب العطاء والإنجاز من لا يبحث عن الأضواء ويكرمهم بالفعل.. هم من يستحق العطاء @STC_BHR شكرا لهذا الجمال. #البحرين ازداد حبي لجمالها ولطيبة أهلها أكثر وأكثر.. كل دول #الخليج لم تدخر جهدا في دعم الأبطال وأصحاب العطاء لبرامج التي تستحق أن تدعم وتنتشر“.

وكتب المحامي العماني خليفة الهنائي: ”البرنامج البحريني #أنت_كفو، برنامجٌ محفّزٌ على فعل الخير، وفيه لفتةٌ ثمينةٌ لأهل العطاء. أهل #البحرين لا يكتفون بالطيبة التي تسكنهم، بل يمتد فعلهم إلى تطييب خواطرنا بعمل تلفزيوني يرقى بإنسانيتنا، ويُذكرنا بأنّ المجتمعات البشرية تقوى بالتعاضد والتضحية. لطاقم العمل: أنتم كفو“.

وأعاد محمد الجنيبي، رئيس مجلس إدارة أولمبياد أبوظبي الخاص بالألعاب العالمية 2019، نشر مقطع من إحدى حلقات البرنامج، للإشادة بمجهود طاقم العمل ومنظميه على ما قدموه.

ووصف الكاتب عوض العمري، في مقال نشرته صحيفة ”الوطن“ السعودية، البرنامج بـ ”العظيم“، قائلاً: ”هذا البرنامج أعطى وركز الضوء على من يستحقه، بعيدا عن انتقاء الشخصيات المعروفة، وبطريقة مبتكرة ومشوقة“.