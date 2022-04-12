"تجسيد لإله القرود".. مراهق يتباهى بذيله الطويل (صور)

تعهد مراهق نيبالي نمت في ظهره زائدة تشبه ”الذيل“، بعدم إخفائها، بعدما أخبره أحد الكهنة بأنها ”تُجسّد الإله“.

وكان ديشانت أديكاري ( 16 عامًا)، من نيبال، يخجل في البداية من الزائدة التي تمتد من منطقة عظم العصعص أسفل الظهر، ويصل طولها إلى 70 سم، حيث كان يخفيها عن العالم الخارجي.

وبحسب تصريحات ديشانت، لوسائل إعلامية محلية، والتي التقطت صورًا لذيله الغريب، اكتشف والداه حالته بعد 5 أيام من ولادته، ثم نقلوه إلى عدد من المستشفيات المحلية، وحتى في مستشفيات مختلفة في الخارج؛ لتحديد حالته والبحث عن العلاج المناسب، ولكن لم يجد الأطباء علاجًا يوقف نمو الذيل.

وبعد أن فقدا الأمل في علاجه استشار والداه مجموعة من الكهنة في نيبال، والذين طلبوا منهما عدم تمشيط أو استخدام أي أداة لقص الذيل.

وزعم أحد الكهنة المحليين أن ذيل ديشانت هو ”تناسخ من الإله“.

وتنبأ كاهن آخر، بأن ”الصبي قد يمتلك بعض القوة الخارقة للطبيعة؛ لأن الذيل قد يكون تجسيدًا للرب هانومان، إله القرود“، على حد قوله.

ودفعت آراء الكهنة، الوالدين إلى الشعور بسعادة لظهور الذيل أسفل ظهر ابنهما، وقررا التوقف عن البحث عن علاج لإزالته، وتركاه لينمو بشكل طبيعي.

وانتشرت صور لحالة ديشانت غير العادية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأحدثت تفاعلًا واسعًا.

وعبّر ديشانت، عن ارتياحه التام لعرض حالته الغريبة على العالم، مؤكدا أنه لا يشعر بأي إزعاج من إظهارها.

وتابع: ”الآن يعرفني الكثير من الناس باسم الفتى ذي الذيل المشعر، وأشعر بالرضا حيال ذلك“.

ولا تعد حالة ديشانت الأعجوبة الوحيدة التي تنحدر من نيبال، ففي عام 2020 توفي أقصر رجل في العالم يمكنه المشي، ويدعى كاجيندرا ثابا ماغار، عن عمر يناهز 27 عامًا فقط بعد معاناته من عدد من الأمراض.

وعندما ولد كاجيندرا ثابا ماغار، كان يبلغ طوله 67.08 سم، وكان بإمكان والديه أن يحملاه براحة اليد.

وكانت موسوعة غينيس للأرقام القياسية، أدرجت ماغار في عيد ميلاده الثامن عشر خلال عام 2010، على أنه أقصر رجل في العالم يمكنه المشي، في تلك الفترة.