تركي الحمد: وحشية الهيئة في العاصوف "غيض من فيض"

قال الكاتب والروائي السعودي تركي الحمد إن الكثير من متابعي مسلسل ”العاصوف“، يشككون في صدقية الأحداث التي يعرضها المسلسل حول وحشية الهيئة أيام ”الصحوة“.

وأضاف في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي في موقع التدوينات القصيرة ”تويتر“: ”ولكن تلك أيام عشناها ولا يقال ”قيل لنا“، وما عرض هو غيض من فيض“.

وأوضح قائلا: ”ببساطة كانت أيام إرهاب علني بكل معنى الكلمة، وكان المجتمع عاجزا عن المقاومة في ظل تغلغلهم في أجهزة الدولة“.

الكثير من متابعي مسلسل "العاصوف"، يشككون في صدقية الأحداث التي يعرضها المسلسل حول وحشية الهيئة أيام "الصحوة"، ولكن تلك أيام عشناها ولا يقال "قيل لنا"، وما عرض هو غيض من فيض. ببساطة،كانت ايام إرهاب علني بكل معنى الكلمة،وكان المجتمع عاجزا عن المقاومة في ظل تغلغلهم في أجهزة الدولة.. — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) April 11, 2022

وكانت حلقات الجزء الثالث أثارت الكثير من الجدل حيث أعرب مغردون عن صدمتهم من ممارسات الهيئة التي أوردها المسلسل.

وكتبت إحدى المعلقات ”صدمتي في العاصوف لا توصف“.

صدمتي في #العاصوف لااااا توووصف معقولة كانوا الهيئة يسوون في الناس كذا ولا الموضوع مبالغ فيه ؟ pic.twitter.com/H4YawSU5bp — ‏﮼ديما،الله،يحفظها🇸🇦‏ (@ksa__flfd) April 10, 2022

من مساوئهم ومواقفهم السلبيه اعتدائهم عالشباب في الاسواق وهذا المقطع من ابها كانت عندهم سلطه وصلاحية غير محدوده وبعض اعضاء الهيئة والله سرابيت مسوين فيها تائبين ويستقعدون لخلق ربي#العاصوف pic.twitter.com/13DcZhsBIR — iuba (@qzoz97) April 10, 2022

وتناولت الأحداث فترة ثمانينيات القرن الماضي وصعود المتشددين من جماعة ”الإخوان المسلمين“ من ناحية، و“الجهاديين“ من ناحية ثانية، وسيادة ثقافة التحريم والمنع وتأسيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتهديد المفكرين والصحفيين، وظهور تنظيمات حشد الرجال للجهاد وجمع الأموال للحرب في أفغانستان.

ويرصد المسلسل الوضع الاقتصادي الذي شهد صعوداً كبيراً وانتشاراً للشركات والمصانع وبناء الأراضي، وزيادة الدخول وارتفاع الأسعار.

وفي الجزء الثالث يواصل ناصر القصبي (بطل الموسمين الأول والثاني) لعب دور الشخصية المحورية للأخ الأكبر خالد، الذي يعاني من عصبية زوجته جهير (ريم عبدالله) ومن تصرفات إخوته، ومن عيبه الشخصي الأساسي وهو حب النساء، بينما يواصل عبدالإله السناني لعب دور محسن، الأخ الغيور الذي يتحول هنا إلى موظف فاسد لا يبالي سوى بجمع المال بأية وسيلة.

ويواصل حبيب الحبيب لعب دور حمود، شقيق جهير، الذي يتورط هنا في جريمة قتل بدافع الغيرة على زوجته.

يذكر أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كانت تعتبر هيئة رسمية سعودية ينصب عمل أعضائها على القيام بدوريات في الشوارع والأسواق والأماكن العامة للتأكد من تطبيق القواعد الإسلامية، وكذلك التأكد من الفصل التام بين الجنسين والدعوة إلى الصلاة ومراقبة إغلاق الأسواق الإجباري وقت الصلاة.

وكان يحق للهيئة القيام بإجراءات الضبط والتفتيش والإيقاف قبل إحداث المملكة العربية السعودية إصلاحات في العام 2016.