مشاجرة بين معتمرين داخل الحرم المكي.. وأمن الحج يتحرك

باشرت القوات السعودية الخاصة لأمن الحج والعمرة، يوم الخميس، حادث مشاجرة نتيجة تلاسن بين شخصين داخل المسجد الحرام.

وقال حساب الأمن العام السعودي، على تويتر، إن المشاجرة وقعت في المسعى، ولم ينتج عنها أي إصابات، مؤكدا أنه ”تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما“.

القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة تباشر حادث مشاجرة نتيجة تلاسن بين شخصين داخل المسجد الحرام. pic.twitter.com/WSBba1N7Bn — الأمن العام (@security_gov) April 7, 2022

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، رجلين على الأقل يرتديان ملابس الإحرام التي تشير لكونهما يؤديان مناسك العمرة، يتبادلان الضرب فيما بينهما.

كما يظهر في الفيديو عدد من المعتمرين الآخرين يحاولون منع المشاجرة.

وتم تداول الفيديو على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة وخارجها، وسط تعليقات غاضبة في الغالب، تطالب باحترام قدسية المكان والزمان، حيث الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك.

ولم تتضح جنسية المتشاجرين، ولا سبب الخلاف فيما بينهما، كما لم ترد تعليقات لرجال دين بارزين.

وتحث تعاليم الشريعة الإسلامية، على تجنب الخلافات والجدال في المكان المقدس الذي يقصده المسلمون من كل دول العالم وعلى مدار العام، لأداء فريضة الحج ومناسك العمرة.

كما يتواجد عدد كبير من رجال الأمن في الحرم المكي لضبط أي مخالفات، بما في ذلك مشاجرات نادرة قد يشهدها المكان.

وألغت السعودية في الأسابيع الماضية القيود التي تم فرضها لمكافحة جائحة كورونا، وسمحت للمعتمرين من كل أنحاء العالم، بزيارة البلاد لأداء العمرة، وأبقت على شرط ارتداء الكمامة، والتسجيل في تطبيق ”اعتمرنا“ الذي ينظم أفواج المعتمرين لمنع التزاحم.

وقلما يشهد الحرم المكي ولا الحرم المدني في المدينة المنورة، حوادث مع التزام الزوار الذين يقصدون المكان للصلاة والعبادة، بتعاليم الشريعة الإسلامية، والقوانين المحلية المطبقة لحفظ الأمن.