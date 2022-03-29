دبي.. أول مدينة شرق أوسطية تنضم إلى دليل ميشلان الشهير للمطاعم

أعلنت مجموعة ”ميشلان“، اليوم الثلاثاء، عن أن دبي ستصبح الوجهة الأولى في الشرق الأوسط التي تنضم إلى مجموعتها المختارة من المطاعم في دليل ميشلان ذي الشهرة العالمية.

وقال المدير الدولي لدليل ميشلان، جويندال بولينيك، في بيان صدر عنه، إن ”فريق المفتشين لدينا موجود بالفعل في الميدان، من أجل إعداد المجموعة الأولى من المطاعم، التي سيُكشف النقاب عنها في يونيو/حزيران“، مضيفا: ”سنعرض أفضل ما في فن الطهي بدبي، لنعكس ليس فقط التطور الذي تشتهر به المدينة، ولكن أيضا التنوع الكبير في المأكولات التي يوفرها موقع المدينة وتاريخها“.

وإلى جانب تصنيفات النجوم المرغوبة بشدة، سيشمل الاختيار أيضا فئة بيب جورماند الشهيرة، وهي جائزة تُمنح للمؤسسات التي تقدم وجبات ذات قيمة جيدة مقابل المال.

ودليل ميشلان، الذي أعدته شركة ميشلان الفرنسية لصناعة الإطارات في بداية القرن العشرين كرفيق مفيد أثناء السفر، أحد أكثر التصنيفات العالمية تأثيرا بالنسبة للمطاعم والفنادق.

وتمثل دبي الوجهة السادسة والثلاثين عالميا والأولى شرق أوسطيا لدليل ”ميشلان“ الذي يهدف إلى اكتشاف ”الأفضل في فن الطهي“.

من ناحيته، أكد المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري عصام كاظم أن ”دبي تضم آلاف المطاعم التي تقدم مجموعة متنوعة من الطعام والأطباق تتضمّن وجبات بدءا من الفاخرة وصولا إلى مأكولات الشوارع“.

وستخضع مطاعم دبي التي أقام بعضها طهاة عالميون شهيرون لعملية اختبار وتقييم يجريها مفتشو الدليل استنادا على معايير ”المنهجية المجربة والمختبرة“ المطبقة في الدول الأوروبية والآسيوية ودول أميركا الشمالية.

وتتاح أمام مطاعم دبي فرصة للحصول على نجمة أو نجمتين أو ثلاث نجوم ”ميشلان“ التي تكافئ المطاعم المميزة أو على تصنيف ”بيب غورمان“ الذي يُمنَح لمطاعم تقدم وجبات من ثلاثة أطباق.

ويمثل دليل ”ميشلان“ الذي أطلقه الأخوان إدوار وأندريه ميشلان في العام 1900 كدليل للسائقين مرجعا لمحبي فن الطهو في العالم كله.

وتُمنح نجمة ميشلان واحدة للمطاعم نظرا للمأكولات عالية الجودة التي تستحق الزيارة السريعة خلال أي رحلة، أو نجمتا ميشلان للمأكولات الممتازة التي تستحق تغيير مسار الرحلة، أو ثلاث نجوم للمأكولات الاستثنائية التي تستحق السفر خصيصا لتجربتها.

ويضم الدليل أيضا تصنيف Bib Gourmand الذي يمنح للمطاعم التي تقدم وجبات من 3 أطباق مع التركيز على القيمة مقابل السعر.