البن السعودي يكتسب شهرة عالمية بعد توجه مقاهي ستاربكس نحوه (فيديو)

أشاد مؤسس وشريك في مقاهي ”ستاربكس“ العالمية، بأحد أصناف البن الذي تتم زراعته في السعودية، وبدا متحمسًا لإدخاله ضمن منتجات أشهر سلسلة مقاهٍ في العالم، لتكتسب القهوة السعودية شهرة عالمية.

وكان زيف سيجل في زيارة للسعودية، نظمها قائمون على تطبيق شهير على الهواتف الذكية لطلب القهوة، وتوجه نحو إحدى مزارع البن في جنوب غرب المملكة، حيث موطن زراعة البن ”الخولاني“ المعروف بجودته ومذاقه الفريد، عندما امتدح ذلك النوع.

وظهر خبير القهوة العالمي، في مقطع فيديو صوره أحد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، ليقول إن البن الخولاني السعودي من أجواد أنواع البن عالميًا، وقد أعجبه مذاق القهوة بعد تحضيرها على الطريقة السعودية.

وتوقع سيجل أن تنتشر القهوة الخولانية عالميًا بسبب جودتها ومذاقها، بينما نقل عنه صاحب الفيديو، إبراهيم عسيري، قوله إن ”ستاربكس“ مستعدة لإدخال البن الخولاني في منتجاتها التي تقدمها لزبائنها فيما لو توفرت كميات كبيرة من ذلك البن الذي يتميز بلونه الفاتح المغاير للون القهوة الأسود الغامق الشهير.

ويتزامن اهتمام سلسلة المقاهي العالمية تلك بالبن السعودي، مع اهتمام حكومي متزايد وصل ذروته هذا العام، حيث اعتبرته وزارة الثقافة ”عام القهوة السعودية“، قبل صدور تعميم رسمي لكل المطاعم والمقاهي في المملكة، لاعتماد اسم ”القهوة السعودية“ بدلا من ”القهوة العربية“.

ويشهد احتفال المملكة بعام القهوة، الكثير من المبادرات والأنشطة والفعاليات على مدار العام، فبينما تستقبل كثير من البنوك والشركات زوارها بالقهوة كجزء من مشاركتها في ذلك الاحتفال، تحضر مجالس تحضير وشرب القهوة في الفعاليات والمؤتمرات والأحداث الرياضية التي تشهدها المملكة، وآخرها سباق ”جائزة السعودية الكبرى STC للفورمولا 1“.

وتعد مناطق جنوب غرب المملكة، الباحة وعسير وجازان، ذات الطبيعة الجبلية والمناخ البارد والرطب، موطن مزارع البن التي زاد إنتاجها في السنوات القليلة الماضية بدعم حكومي، لكنه لا يزال يشكل نحو 6 بالمئة من حاجة المملكة التي تستورد الباقي من الخارج.

ولدى ”ستاربكس“ سلسلة مقاهٍ في مدن المملكة بجانب مقاهٍ عالمية أخرى تتنافس على الزبائن في بلد يعتبر سكانه القهوة مشروبهم المفضل.