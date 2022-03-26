وفاة الكاتب الإيراني المقيم في كندا رضا براهني

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

توفي الكاتب والشاعر الإيراني رضا براهني، عن عمر ناهز 86 عاما وفق ما أفادت به، الجمعة، وسائل إعلام إيرانية.

وكان براهني يعتبر أحد أهم الأسماء في الأدب الفارسي وعانى الرقابة المفروضة في بلاده؛ مما اضطره إلى الانتقال للعيش منفيا في كندا منذ أعوام.

ولبراهني المولود عام 1935 في تبريز الواقعة شمال غرب إيران ضمن عائلة متواضعة ناطقة بالتركية، روايات وقصائد فضلا عن أعمال نقد ومقالات نظرية أدبية.

ودرّس الكاتب الحائز دكتوراة في الأدب الإنكليزي من جامعة إسطنبول في جامعة طهران بين عامي 1964 و1982.

وكان براهني واحدا من مؤسسي جمعية الكتاب الإيرانيين عام 1968، إذ حارب الرقابة المفروضة في ظل نظام الشاه.

وبعد سنوات قليلة، كتب رواية ”الفصول الجهنمية للشاب آياز“، وهي رواية يتحدث فيها عن قصة حب بين الملك الفارسي محمود الغنزوي وعبده آياز.

وتظهر في الرواية التي حظرت لاعتبار محتواها ”منافيا للآداب“ انعكاسات لروايات الفرنسيين جورج باتاي وماركي دو ساد.

ولم تُنشر الرواية في إيران بل خارجها مترجمة.

واعتُقل الكاتب المعارض عام 1973 واحتجزته المخابرات التابعة للشاه ثلاثة أشهر لاحتجاجه على الرقابة المفروضة.

وبعدما مُنع من التدريس، نظّم بعد الثورة الإسلامية ورش عمل تتعلق بالكتابة ودورات تتمحور على الأدب في قبو منزله.

وفي نهاية تسعينيات القرن الماضي غادر بلاده ليعيش في كندا، حيث درّس مادة الأدب المقارن في جامعة تورنتو.