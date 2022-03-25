وفاة مبتكر صور "GIF" إثر إصابته بكورونا

أُعلن يوم الخميس، عن وفاة ستيف ويلهيت، مبتكر الصور المتحركة على الإنترنت المعرفة اختصارا بـ“GIF“، عن عمر يناهز 74 عاما، إثر إصابته بفيروس كورونا مطلع آذار/ مارس الجاري.

وتوفي ويلهيت يوم 14 آذار/ مارس، في مستشفى بالقرب من مسكنه في ميلفورد بولاية أوهايو الأمريكية، إلا أن الخبر انتشر يوم الخميس، بعدما أعلنت زوجته كاتاليت ويلهيت عن الوفاة للصحافة المحلية.

وستيف ويلهيت، من مواليد 3 آذار/ مارس 1948، بالولايات المتحدة الأمريكية، وكان متخصصا في تكنولوجيا الإعلاميات، ويعمل في شركة CompuServe، حيث كان مكلفا بإدارة الفريق.

وكانت الشركة أول مزود تجاري رئيسي للخدمات عبر الإنترنت في الولايات المتحدة، والأهم خلال الثمانينيات، وظلت ذات تأثير كبير حتى منتصف التسعينيات.

واسم ستيف ويلهيت غير معروف، لكن التكنولوجيا التي أسهم في اختراعها، تستعمل في كل مكان في العالم وأصبحت ضمن ثقافة الإنترنيت.

وفاز في العام 2013 بجائزة Webby Lifetime Achievement Award بفضل هذا الابتكار، وهي جائزة سنوية تمنحها الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم الرقمية.

ورمز GIF الذي يدل على الصور المتحركة، هو اختصار لـ“Graphics Interchange Foramt“ (نسق الرسومات المتبادلة)، وتم اختيارها في 2012 ”ككلمة السنة“ من قبل معجم أكسفورد.

وكان هناك جدل دولي حول طريقة نطقها، إلى أن حسمه ستيف ويلهيت سنة 2013، وقال أنها تنطق فعلا ”جيف“.

وظهرت GIF لأول مرة في العام 1987، لتدل على إنشاء أشكال صور رقمية، تمكن ستيف هيويت من التوصل إليها مع فريقه داخل شركة CompuServe.

وكان الهدف من هذا الابتكار وقتها، هو إظهار صورة بأسهل طريقة ممكنة.

وكان استعماله واسعا جدا في وسط سنوات التسعينيات، ثم عاد بقوة في 2010 على مواقع التواصل، حيث يستعمل بكثرة للتعبير عن المشاعر.

وإلى غاية اليوم يمكن لـ“GIF“ أن يظهر حتى 256 لونا، كما لديه القدرة لإظهار سلسلة من الصور، مما يخلق شعبيته.

وفي 23 آذار/ مارس، أعلنت منصة تويتر عن إطلاق وظيفة جديدة، تتيح إنشاء صور GIF مباشرة من التطبيق.